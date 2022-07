Spar-IT-Chef: Wie der Einkauf der Zukunft aussehen kann

Joghurt, Käse, Milch, Karotten und Bananen sollen zur "richtigen Zeit am richtigen Ort" sein, also im Regal stehen und darauf warten, dass der Kunde sie in den Wagen legt. Dass dies planmäßig funktioniert, ist die Aufgabe von Andreas Kranabitl: Der Bad Ischler ist seit 2010 Leiter der Spar ICS.