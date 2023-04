Junge Selbstständige sind die treibenden Kräfte in der Wirtschaft. Sie sorgen mit ihrem Ideenreichtum, ihrer Innovationskraft und ihrem Gestaltungswillen für wirtschaftliche Weiterentwicklung. Die Junge Wirtschaft Oberösterreich organisiert daher auch heuer wieder den OÖ Jungunternehmer:innenpreis mit dem Ziel, erfolgreiche Jungunternehmer als Vorbilder für mehr Selbstständigkeit zu präsentieren.

"Die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen", ist Michael Wimmer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft, überzeugt und lädt unter dem Motto "Show your passion" zur Teilnahme am Preis ein, der auch 2023 wieder in Kooperation mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) veranstaltet wird. "Wir möchten, dass uns Oberösterreichs Jungunternehmer das zeigen, worin tagtäglich ihre Leidenschaft liegt", so Wimmer.

Vergeben wird der Preis in drei Kategorien:

Raketenstarter: In dieser Kategorie zeichnet die JW Gründer und Newcomer aus, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und Wege in die Zukunft weisen.

Regionenrocker: Der Preis für Jungunternehmer, die sich am Markt etabliert haben und etwas ganz Besonderes für die Zukunft ihrer Region leisten. Sie produzieren regional, schaffen Arbeitsplätze oder gestalten den Firmenstandort entscheidend mit.

Visionenreiter: In dieser Kategorie können junge Unternehmen einreichen, die besonders auf Innovation, Technologie oder Digitalisierung setzen.

Einreichungen sind bis 25. Mai 2023 online unter jungunternehmerpreis.at möglich. Die Jury der Fachgruppe UBIT wird diese nach den Kriterien Idee, Umsetzungsqualität, Zukunftsperspektive und Gesamteindruck bewerten.

