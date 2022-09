Sehr großer Andrang beim IT-Job-Dating in Wien

Zum IT-Job-Dating in der Wirtschaftskammer lud die Wiener Fachgruppe UBIT gemeinsam mit dem AMS Wien und zahlreiche Bewerber sind dem Ruf gefolgt. Time-Slots sorgten trotz großen Andrangs für einen reibungslosen Ablauf.

Screening der Bewerber und der IT-Skills

"Durch diese moderne Form des Recruitings wurden sehr rasch und effektiv vielversprechende Kontakte geknüpft, die sicher zu zahlreichen Anstellungen führen werden", so Rüdiger Linhart, Berufsgruppensprecher der Wiener IT-Dienstleister. Im Rahmen des IT-Job-Datings am 9. September waren 140 Stellen bei insgesamt 20 Unternehmen zu vergeben. Insgesamt hat das AMS rund 450 Job-Interessierte gezählt.

Das IT-Job-Dating in Wien ist aus einer gemeinsamen Initiative der Berufsgruppe IT in der Wiener Wirtschaftskammer Fachgruppe UBIT und dem Arbeitsmarktservice Wien entstanden. Ziel des Projekts ist, Angebot und Nachfrage im IT-Sektor noch rascher und effektiver zusammenzubringen. Dazu wurden alle beim AMS als Arbeit suchend gemeldeten Personen gescreent, ob sie für das IT-Job-Dating infrage kommen.

Zugleich hatten im Vorfeld zahlreiche IT-Unternehmen in Wien ihr Interesse für die 20 vorgesehenen Messestände in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien-Wieden bekundet.

Tipps für Bewerber und weiteres Event

In das Matching zwischen IT-Unternehmen und potenziellen IT-Bewerbern soll weiter intensiviert werden. Bereits am 24. September 2022 gibt es für Bewerber bei der UBIT-Jobmesse in der Wiener Marx Halle die nächste Gelegenheit, ihren Traumjob bei einem Wiener IT-Unternehmen zu verwirklichen. Einen guten Überblick über sämtliche IT-Mitgliedsbetriebe in Wien und ihre Kontaktdaten bietet das UBIT A-Z unter informationstechnologie.wien.