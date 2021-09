Mit Malerhose und -pulli bekleidet und mit Pinsel "bewaffnet" zeigt Yara Hirsch in der Lehrwerkstatt des Handwerksbetriebs Heinrich Schmid ihr Können. Die Jugendliche hat mit 18 Jahren nicht nur ihr Abitur (österreichisch: Matura), sondern auch einen Gesellenbrief als Malerin und Lackiererin in der Tasche. Denn Yara hat vor fünf Jahren an einem in dieser Form einmaligen Projekt teilgenommen: Sie ist Absolventin des "Dualen Gymnasiums".