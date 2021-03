Raketenstarter, Platzhirsche und Regionen-Rocker gesucht

Erfolgreiche oberösterreichische Gründer und Übernehmer sollen mit dem Preis vor den Vorhang geholt werden. Bild:

Unter dem Motto "Show your passion" ruft die Junge Wirtschaft (JW) zur Teilnahme am Jungunternehmerpreis 2021 auf. "Die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen", ist Bernhard Aichinger, Landesvorsitzender der JW, überzeugt.

Mit dem Preis sollen erfolgreiche Nachwuchsunternehmer als Vorbilder für mehr Selbstständigkeit und Leistung präsentieren werden. Er wird gemeinsam mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) ausgeschrieben.

Auszeichnungen in drei Kategorien

Vergeben wird der Preis in drei Kategorien: Raketenstarter (in dieser Kategorie zeichnet die Junge Wirtschaft Gründer und Newcomer aus, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen), Platzhirsche (in dieser Kategorie können sich Unternehmen bewerben, die am Markt etabliert sind und erste Erfolge verzeichnet haben) und Regionen-Rocker (der Preis für Jungunternehmer, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, weil sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten). Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die zwischen 1. Jänner 2013 und 31. Dezember 2020 gegründet wurden, ihren Stammsitz in Oberösterreich haben und für die eine aktive Gewerbeberechtigung bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich vorliegt. Die Größe des Unternehmens spielt dabei keine Rolle.

Das gesamte Gründerteam muss mindestens 25 Prozent der Geschäftsanteile besitzen oder der Geschäftsführer in der Betriebsnachfolge sein. Einreichungen für den Preis werden im Alter zwischen 18 und 40 Jahren entgegengenommen (mindestens eine Person des Gründerteams darf nicht älter als 40 Jahre sein). Die Einreichung ist nur in einer Kategorie möglich.

Die Jury kann Bewerbungen in eine andere Kategorie umreihen, falls dies zum Vorteil des Einreichers ist. Preisträger aus den letzten fünf Jahren können nicht nochmals nominiert werden. Die Jury der Fachgruppe UBIT wird alle Einreichungen nach den Kriterien Idee, Umsetzungsqualität und Gesamteindruck bewerten.

Bewerbungen für den Jungunternehmerpreis 2021 sind noch bis 21. März online möglich – unter www.jungunternehmerpreis.at