Projekt "Du kannst was": bereits über 1000 Absolventen

Das mittlerweile österreichweit bekannte Projekt "Du kannst was" – eine Initiative der Wirtschaftskammer OÖ und der Arbeiterkammer OÖ, finanziert durch Mittel des Landes – stößt zusehends auf das Interesse von Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu Fachkräften qualifizieren wollen. "Du kannst was" ermöglicht an- und ungelernten Arbeitnehmern das Nachholen eines vollwertigen Lehrabschlusses, indem es in der Praxis erworbene Kompetenzen sichtbar macht und die Teilnehmer durch gezielte Weiterbildung aufqualifiziert.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt sind ein Mindestalter von 22 Jahren sowie eine mehrjährige Berufspraxis im angestrebten Lehrabschluss. Mittlerweile haben über 1000 Arbeitnehmer in 23 Berufen, vom Elektrotechniker über Metallbearbeiter bis hin zum Betriebslogistiker, ihren Berufsabschluss auf diesem Weg nachgeholt.

"Du kannst was" zeichnet sich durch eine optimale fachliche Begleitung mit empathischen Berufsexperten und Trainern aus. Im Vordergrund steht die Abkehr von einer Defizitorientierung hin zum Bewusstwerden der eigenen Stärken. "Wir möchten Menschen die Chance geben, ihre Fähigkeiten durch einen in Österreich anerkannten Berufsabschluss mit Lehrabschlussprüfungszeugnis zu belegen", so WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger, Obmann des Firmenausbildungsverbunds OÖ. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 23 Berufen im Projekt können bei Bedarf innerhalb von ca. drei Monaten neue Berufe angeboten werden. Nähere Informationen zur Initiative "Du kannst was" sind im Firmenausbildungsverbund OÖ (FAV OÖ), Wiener Straße 150, 4020 Linz, Tel. 0732-330734, E-Mail: office@favooe.at und auf der Website www.dukannstwas.at erhältlich.