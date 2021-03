POTENZIALE ENTDECKEN

In Zeiten von Lockdowns und Distance Learning ist die berufliche Entscheidungsfindung alles andere als einfach. Die Potenzialanalyse der WKOÖ und des Landes OÖ soll jungen Mädchen und Burschen helfen, ihre Stärken, Interessen und Begabungen zu erkennen. Mit dieser Unterstützung sollen sie unter Tausenden Berufen in Oberösterreich – davon fast 200 Lehrberufe – treffsicher entscheiden können. Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Lehre interessieren, haben für ihre Entscheidungsfindung teilweise noch länger Zeit, da bei Antritt der Lehrstelle die neunjährige Schulpflicht erfüllt sein muss. Hier ist die Potenzialanalyse bis Ende des Schuljahres 20/21 besonders sinnvoll und empfehlenswert, heißt es seitens der WKO. Auch in den Osterferien bietet das WKO Karriere-Center Jugendlichen die Chance, unter Einhaltung der geltenden Hygienerichtlinien eine Potenzialanalyse durchzuführen. Diese dauert inklusive 30-minütiger persönlicher Beratung circa vier Stunden. Einzeltermine können telefonisch unter 05-90909-4061 angefragt und nach Prüfung der Verfügbarkeit direkt vereinbart werden. Die kostenlose Potenzialanalyse in der achten Schulstufe ist eine Förderaktion des Wirtschaftsressorts des Landes und der WKOÖ.