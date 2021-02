Pflegende Hände dringend gesucht

Pflegeberufe gewinnen durch die Altersentwicklung unserer Bevölkerung und das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen enorm an Bedeutung. Bild:

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie stehen jene Personen besonders im Fokus, die einen sogenannten systemrelevanten Beruf im Gesundheitsbereich ausüben. Personen, über die vor der Krise nur wenig gesprochen wurde. Dabei gehören Menschen, die in der Gesundheits- und Krankenpflege oder im Sozialbereich arbeiten, schon seit jeher zu den wichtigsten Stützen unserer Gesellschaft.

Durch die Altersentwicklung unserer Bevölkerung und das steigende Gesundheitsbewusstsein der Menschen gewinnen Pflegeberufe enorm an Bedeutung. Bis zum Jahr 2030 ist mit einem Mehrbedarf von 76.000 Pflegekräften zu rechnen, heißt es seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz.

Pflegeschwerpunkt geht weiter

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzutreten, wird in Oberösterreich auch 2021 die Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe fortgesetzt. Diese wurde im Sommer 2020 gestartet. Im Rahmen der Offensive werben das AMS und das Sozialressort des Landes OÖ unter Arbeitsuchenden aktiv für eine Ausbildung im Pflegebereich, das AMS informierte Jobsuchende aller Branchen gezielt über die Chancen im Gesundheits- und Sozialwesen.

"Aktuell laufen in Oberösterreich 76 Pflegeausbildungen mit mehr als 1300 Teilnehmern. Dank der Ausbildungsoffensive können in diesem Jahr wieder mehr als 1000 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden", zog Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer Anfang Jänner ein Resümee. Das Thema der Altenpflege und -betreuung soll auch im Jahr 2021 der Arbeitsschwerpunkt der Ministerin bleiben.

Wer einen Beruf in der Pflege ergreift, ergreift einen zukunftssicheren Beruf. Die Tätigkeiten und Arbeitsbereiche sind breit gefächert, ebenso die Ausbildungsformen.

Pflegeassistenz (ehemals Pflegehilfe)

Die Pflegeassistenzausbildung ist eine mindestens einjährige Ausbildung im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege. Bereits nach einem Jahr unterstützen PflegeassistentInnen die Pflegebedürftigen und das diplomierte Pflegepersonal im Stationsbetrieb. Die Pflegeassistenz-ausbildung kann auch eine gute Basis darstellen, um sich anschließend weiterzuqualifizieren. Die Ausbildung ist gesetzlich geregelt und erfolgt an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege, in Pflegeassistenzlehrgängen an Krankenanstalten oder in Erwachsenenbildungseinrichtungen. Nach der Ausbildung kann man unter anderem in Spitälern, bei niedergelassenen Ärzten, in Einrichtungen, die mobile Dienste anbieten, oder im Langzeitpflegebereich arbeiten.

Pflegefachassistenz

Die Pflegefachassistenz ist eine zweijährige Ausbildungsmöglichkeit im Gesundheits- und Krankenpflegebereich, die seit September 2016 zur Verfügung steht. Als Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent kann man Pflegemaßnahmen eigenverantwortlich durchführen. PflegefachassistentInnen können auch von Ärzten übertragene Tätigkeiten im Bereich der Diagnostik und Therapie übernehmen, wie die Beobachtung des Gesundheitszustands, das Handeln in Notfällen oder die Durchführung einfacher Wundversorgung. Die Ausbildung ist dabei zwischen der Pflegeassistenzausbildung und der Diplompflege (Studium der Gesundheits- und Krankenpflege) angesiedelt. PflegefachassistentInnen betreuen pflegebedürftige Menschen zum Beispiel in Krankenhäusern, in Arztpraxen oder Pflegeheimen.

Bachelor-Studium Gesundheits- und Krankenpflege

Die Pflege befindet sich schon seit einigen Jahren in einem Prozess der Akademisierung. Das dreijährige Studium ersetzt ab 2024 die Diplomausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege. Um den wachsenden Ansprüchen des Gesundheitswesens gerecht zu werden, entwickeln die Studierenden im Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege (GuKP) die notwendigen praktischen und wissenschaftlichen Fertigkeiten. Sie erwerben neben fachlich-methodischen auch sozial-kommunikative Kompetenzen wie Konfliktfähigkeit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, Teamfähigkeit und vieles mehr. Darüber hinaus lernen sie die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens kennen. In begleitenden Berufspraktika wenden die Studierenden die erworbenen Kenntnisse an. Der Studiengang schließt mit dem Bachelor of Science in Health Studies (BSc) und der Berufsberechtigung in der Gesundheits- und Krankenpflege ab. Bewerbungen für den nächsten Jahrgang an der FH Gesundheitsberufe OÖ sind noch bis 31. März möglich.