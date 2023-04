Mit Mut und guter Stimmung durch schwierige Zeiten

LINZ. Aktuell weht ein rauerer Wind durch das Industrieland Oberösterreich, der Unternehmern und Führungskräften einiges abverlangt. Otmar Kastner sieht es als seine Aufgabe, Organisationen mit Mut und Aufbruchsstimmung durch Krisen zu bringen.

Der Oberösterreicher Kastner war lange Zeit im leitenden Personalmanagement tätig. Parallel startete er seine Karriere als Kabarettist. Er verknüpfte die beiden Bereiche und ist heute als Wirtschaftskabarettist erfolgreich und startete SAPOMPSCHT.com, eine humoristische Unternehmensberatung. Das volle Potenzial zu heben und eine freudvolle Unternehmenskultur in den Betrieben sind seine Ziele. Kastner zeichnet sich dadurch aus, Führungskräfteentwicklung und Transformation mit Humor zu kombinieren. Davon können sich auch die Besucher der OÖN-Wirtschaftsakademie überzeugen.

Diese findet am Mittwoch, 12. April, im Brucknerhaus in Linz statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anmeldungen sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie, per E-Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at und telefonisch unter 0732/7805-378 möglich.

