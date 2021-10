Menschen mit Beeinträchtigungen bereichern den Arbeitsmarkt

"Mir war es wichtig, den Lehrabschluss zu machen, damit ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und mein eigenes Geld verdiene. Ich fühle mich wohl und die Arbeit macht mir Spaß", erzählt Melanie Kalischek. Sie hat ihre Lehre bei Spar Oberösterreich absolviert und arbeitet heute in einer Filiale am Linzer Froschberg. Melanie ist eine junge Frau mit einer dauerhaften Beeinträchtigung, wovon in Österreich 18,4 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren betroffen sind. Das geht aus einer Mikrozensus-Umfrage der Statistik Austria hervor. Für ihre Rechte setzen sich verschiedene Organisationen ein, etwa die Plattform Zero Project der Essl Foundation mit einem Beschäftigungsschwerpunkt. Menschen mit Beeinträchtigungen sind eher von Arbeitslosigkeit betroffen als die Gesamtbevölkerung Österreichs.

"Talente gehen verloren"

Wie sie in Betriebe integriert werden können, griff der Zero Project Unternehmensdialog der Caritas Oberösterreich für Menschen mit Beeinträchtigungen auf, der diese Woche bei starlim/sterner in Wels stattfand. Unter den Rednern waren die Geschäftsführer Jakob Leitner (Spar) und Thomas Bründl (starlim/sterner). Laut ihnen verfüge diese Gruppe über besondere Fähigkeiten; ihr Einstellen könne dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

"Viele fallen aber aus dem System und ihre Talente gehen verloren", sagte Bründl. Zudem hätten einige Firmen Vorurteile oder zu wenig Wissen über Förderungen, hielten Vertreter des Sozialministeriumservice und des Betriebsservice Oberösterreich fest. Wer Menschen mit Beeinträchtigungen einstellen will, kann beispielsweise um finanzielle Zuschüsse für technische Hilfsmittel und Arbeitsassistenz ansuchen. (kawu)