Was sind die richtigen Marketingkanäle? Wie erstelle ich einen Geschäftsplan? Was muss ich bei der Finanz- und Liquiditätsplanung beachten? Und was gilt bei den Themen Steuern, Abgaben und Gesellschaftsrecht? Wer ein Unternehmen gründen will, muss zahlreiche Dinge beachten. Denn: Mit einer guten Idee allein ist es nicht getan. Um potenziellen Unternehmern einen erfolgreichen Start zu ermöglichen, bietet die Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) den Lehrgang "Wanna be a founder" für Gründer,