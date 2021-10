Ilse Burgstaller ist seit 13 Jahren bei der Softwarefirma RZL in Tumeltsham tätig und steht als eine der wenigen Frauen an der Spitze eines technischen Unternehmens. RZL mit knapp 100 Mitarbeitern wächst seit Jahren stark und plant heuer ein Umsatzplus von zehn Prozent auf elf Millionen Euro. Wir haben die Co-Geschäftsführerin gefragt, warum Frauen und Technik so eine schwierige Kombination sind.