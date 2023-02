Am deutschen Konzernsitz in Düsseldorf, in Lodon oder Brüssel – vier Tage in der Woche ist Michael Jungwirth unterwegs. Am Freitag ist sein Homeoffice-Tag in Wien. Aber ein- bis zweimal im Monat zieht es den 43-Jährigen zurück nach Leonding, wo seine Wurzeln sind und seine Eltern leben.