LEHRLINGE ZEIGEN IHR KÖNNEN

Der Andrang auf die Lehrlingswettbewerbe der oberösterreichischen Industrie ist groß: Rund 855 Lehrlinge (davon 92 Mädchen bei "Frau in der Technik") aus 97 Unternehmen haben sich angemeldet. Die Betriebe stellen 23 Austragungsstätten in ganz Oberösterreich zur Verfügung, um den Jugendlichen die Chance zu bieten, ihr Können zu zeigen.

Oberösterreichs Industrie trotzt mit hoher Ausbildungsbereitschaft den negativen Auswirkungen der Pandemie und setzt weiterhin auf die Lehrlingsausbildung. "Ein Blick auf Bundesebene zeigt, dass gerade Oberösterreichs Industriebetriebe nach wie vor auf die Fachkräfteausbildung in den eigenen Reihen setzen: 30 Prozent, also knapp ein Drittel aller Industrielehrlinge in Österreich, werden in Oberösterreichs Betrieben ausgebildet", sagt Rudolf Mark, Bildungssprecher der Sparte Industrie der WKO Oberösterreich.

Mithilfe des von der Sparte Industrie und des Verbands der Ausbildungsleiter OÖ initiierten Lehrlingswettbewerbs sollen Slogans wie "Karriere mit Lehre" nicht nur leere Floskeln bleiben. "Wir bieten den Lehrlingen im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit, den eigenen Ausbildungsstand mit Jugendlichen aus anderen Unternehmen zu messen. An drei verschiedenen Wettbewerbstagen werden sie – natürlich unter strengsten Corona-Schutzmaßnahmen und Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt gültigen Richtlinien – zugleich auch auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet", so Mark.

Folgende Bewerbe finden in diesem Jahr statt:

Lehrlingswettbewerb für technische Berufe am 17. April

Lehrlingswettbewerb für kaufmännische Berufe am 9. Mai

Schaubewerb – Teamwettbewerb Industrie 4.0 am 24. April

Gekrönt wird der Lehrlingswettbewerb mit dem anschließenden Lehrlingsaward am 8. Juni in Linz.