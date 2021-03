Kein "trauriges Schreibtisch-Snacken" mehr

Die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist vor allem in schwierigen Zeiten wichtig. Dennoch vernachlässigen viele Arbeitnehmer gerade im Homeoffice regelmäßige Pausen. Allzu oft wird auch mittags keine richtige Ruhephase eingelegt, sondern nur rasch ein Happen "nebenbei" gegessen.

Als "sad desk lunch", also als traurigen Schreibtisch-Snack, bezeichnete eine amerikanische Bloggerin vor einiger Zeit dieses weltweit verbreitete Phänomen. Das Mittagessen, das achtlos vor dem Laptop oder dem Computerbildschirm verspeist wird, dient in diesem Fall lediglich der Nahrungsaufnahme, nicht dem Genuss und der Erholung.

Aber wie kann – auch in stressigen Zeiten – eine gesunde und erholsame Mittagspause im Homeoffice gelingen? Diätologin Erika Mittergeber von den Essperten in Linz hatte einige Tipps für uns parat.

Der Kühlschrank in der eigenen Wohnung ist nah und verleitet zum schnellen Happen zwischendurch. Welche Knabbereien sollten dort bestenfalls warten, welche nicht?

Erika Mittergeber: "Ich bin gar kein Freund von schnellen Happen zwischendurch. Dieses Snacking oder ,Grasen‘ ist für unseren Stoffwechsel nicht optimal. Entweder man hält eine Zwischenmahlzeit inklusive Arbeitspause, weil man hungrig ist, oder man macht eine Pause, um sich kurz zu erholen. Im Kühlschrank sollten sich immer ein milchsaures Produkt – wie Joghurt, Buttermilch, Sauermilch oder Topfen – und Gemüse finden. Aufstriche auf Soja- oder Kichererbsenbasis finde ich auch gut. Optimale Zwischenmahlzeiten sind zum Beispiel eine Sauermilch mit Früchten und Nüssen, ein Stück Obst und ein paar Nüsse oder ein Vollkornbrot mit Topfenkäse oder Hummus und Gemüse. Ich persönlich esse im Homeoffice gern ein Joghurt mit Nüssen, getrockneten Cranberries und Honig."

Sie sind kein Freund vom "Snacking": Sollte man kleine Snacks denn im Idealfall komplett streichen?

"Ob Zwischenmahlzeit oder nicht, das ist eine recht individuelle Sache. Wir Erwachsenen haben im Regelfall genug Körperreserven, sodass es keine Snacks braucht. Anders ist das bei bestimmten Erkrankungen, hier können gesunde Snacks hilfreich sein."

Wie kann eine gesunde Mittagspause im Homeoffice nun aussehen?

"Ess- und Arbeitsplatz sollten unbedingt getrennt sein. Die Pause sollte ausreichend lang dauern, damit es auch eine richtige Pause ist. Es sollte auf jeden Fall genügend Zeit vorhanden sein, um seine Mittagsmahlzeit in Ruhe genießen zu können. Gegen das Mittagstief wäre es wichtig, dass die Mahlzeit einen hohen Gemüseanteil hat und durch eine kleine Portion Eiweiß – zum Beispiel Hülsenfrüchte, Ei, Fisch, Käse, Fleisch (nicht täglich) – ergänzt wird. Wer im Homeoffice am PC arbeitet, also viel sitzt, sollte mit den Beilagen (Kohlenhydraten) nicht übertreiben. Ich empfehle gern Kartoffeln statt Brot und Reis, denn sie sind vitaminreich und gut sättigend."

Kochen mit frischem Gemüse ist aufwendig und dauert lange. Haben Sie Tipps, wie es schneller gehen kann?

"Man kann zum Beispiel Tiefkühlgemüse verwenden, aber wenn, dann jenes ohne Geschmackszusätze, denn hier ist häufig minderwertiges Fett beigesetzt. Außerdem kann man auf Hülsenfrüchte aus dem Glas oder der Konserve zurückgreifen, aber das Abspülen sollte man dabei nicht vergessen! Für Salate lassen sich Karotten, Kohlrabi, Sellerie und Fisolen für zwei bis drei Portionen vorbereiten und im Kühlschrank lagern. Auch Marinade kann man im Glas verschlossen mehrere Tage lagern. Mit entsprechender Vorratshaltung und Planung geht es schneller, Gemüse zuzubereiten, als der Lieferdienst liefern kann. Das Gemüse kann man gleich in kleine, mundgerechte Stücke schneiden – auch das geht auf Vorrat für zwei bis drei Tage – und in der Pfanne anrösten. Dazu kann man sich Dinkelreis oder Couscous bereiten, vielleicht auch ein wenig Fleisch oder Feta als Proteinquelle ergänzen, das Ganze abschmecken, fertig. Das dauert keine 20 Minuten. Beilagen wie Hirse, Dinkelreis oder Buchweizen lassen sich super während des Frühstücks nebenbei aufkochen und aufquellen."

Wenn ich nicht ins Büro fahre, bewege ich mich noch weniger als sonst. Wie kann ich das ändern?

"Ich empfehle meinen Klienten, Bewegung wie einen fixen Termin im Kalender einzuplanen und diesen dann natürlich auch einzuhalten. Was spricht dagegen, vor Beginn der Arbeit oder danach eine flotte Runde zu gehen? Insgesamt sollte man die Alltagsaktivität steigern: Transportwege mit Bewegung verbinden, Einkaufswege mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen, Online-Bewegungsangebote nutzen."

Wenn das "Mittagstief" trotz gesunder Ernährung doch einmal zuschlägt, mit welchem Energieboost lässt es sich bekämpfen?

"Man muss den Kreislauf in Schwung bringen. Also: kurz weg vom Schreibtisch, Fenster auf und ein paar Wachmachübungen ausführen! Ätherische Öle wie Pfefferminze und Rosmarin erfrischen. Oder man lehnt sich kurz zurück, schließt die Augen und lässt sich ein Stückchen dunkle Schokolade auf der Zunge zergehen."

Soll ich zu fixen Zeiten essen, ähnlich wie im Büro, oder besser auf mein Hungergefühl hören?

"Regelmäßige Mahlzeiten geben dem Körper Sicherheit. Wem das Gespür für seinen Hunger fehlt, der sollte sich an halbwegs feste Zeiten halten. Menschen mit einem guten Gespür für ihren Körper sind gut beraten, sich an ihrem natürlichen Hungergefühl zu orientieren."

Wie wichtig ist die Ernährung (gerade jetzt) für die Psyche?

"Sich um eine gute Ernährung zu kümmern, ist aktive Selbstfürsorge! Außerdem wird immer mehr über den Zusammenhang zwischen Psyche und Darmmikrobiota bekannt. Man sieht, dass die gesunde Ernährung nicht nur wichtig für unsere Nährstoffversorgung ist, sondern man damit auch die guten Darmkeime füttert. Diese scheinen einen nicht unwesentlichen Einfluss auf unsere Psyche zu haben."