Karrieretipp der Google-Chefin: "Scheiß da nix"

Als Kind wollte Maimuna Mosser Friseurin werden. "Mein Talent war aber enden wollend", sagt sie schmunzelnd im OÖN-Podcast "Club der Cleveren". Heute ist sie nach Stationen in der Medien- und Marketingwelt seit März Österreich-Chefin des Technologie-Konzerns Google. Wie das zusammenpasst? "Das war ein logischer Schritt. Dieser Wechsel war kein Kulturschock, sondern eine spannende Herausforderung", sagt sie.

"Ich habe mir immer die Lernfreude erhalten. Ich nenne es: Lernen durch Schmerzen. Es ist für junge Leute so wichtig, dass sie Bildung als Privileg sehen und offen sind für Weiterbildung", sagt die Managerin. Was man sich für die eigene Karriere von ihr abschauen kann? "No pain, no gain! Man muss sich durchkämpfen. Ich sag auch immer: Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Also ein bissi: Scheiß da nix. Das hilft enorm, um weiterzukommen", sagt sie.

