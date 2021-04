(JUNG)PROFIS AM WERK

18 verschiedene Gewerbe unter einen Hut zu bringen und mit ihnen gemeinsame Wege zu beschreiten, ist kein leichtes Unterfangen. Deshalb wurde aus dem Alleinstellungsmerkmal, dass es sich bei jeder Berufsgruppe des Bauhilfsgewerbes um die absoluten Spezialisten ihres Fachbereichs handelt, die Idee der Dachmarke "Profis am Werk!" geboren.

Mit ihr ist es mittlerweile gelungen, dass sich alle 18 Gewerbe gleichberechtigt repräsentiert fühlen. Unter der Dachmarke "Profis am Werk!" werden die einzelnen Berufsgruppen mit den verschiedensten Marketingaktivitäten gezielt unterstützt. Neben klassischen Werbeinstrumentarien wird auch auf neue Medien wie TikTok-Videos und Facebook-Auftritte gesetzt. Oberösterreich war die zweite Landesinnung, die die Marke mit Leben füllte und seit 2016 jährlich innovative Werbemaßnahmen für ihre Mitgliedsbetriebe umsetzt. Potenzielle Lehrlinge für Handwerksberufe zu begeistern, ist aktuell der Schwerpunkt in der Jugendwerbung. Für die Lehrlinge soll es künftig ein eigenes Jungprofi-Paket mit nützlichen Utensilien für den Berufsalltag geben – gebrandet mit dem Logo der "Jungprofis am Werk!". Mehr Infos zur Dachmarke findet man auf profis-am-werk.at.