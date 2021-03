Junge Menschen an die Hand nehmen

Nicht alle Jugendlichen haben Eltern, die mit ihnen gemeinsam Bewerbungen schreiben, eine Lehrstelle suchen oder ihre Aussprache verbessern.

Hier setzt das Projekt "Hands on Mentoring" an. Es unterstützt arbeits- und perspektivlose Jugendliche und junge Erwachsene bei der Suche nach der richtigen Ausbildung, einer Lehrstelle oder einem Job, auch und gerade jetzt in der Corona-Krise. Berufstätige aus der Wirtschaft stellen sich dabei als ehrenamtliche Mentoren zur Verfügung und coachen ihre Mentees, bis diese fündig geworden sind. Offene Lehrstellen sind dabei besonders stark nachgefragt. Die Mentoren aus dem oberen und mittleren Management betreuen bei "Hands on Mentoring" jeweils einen jungen Erwachsenen individuell, 90 Minuten pro Woche und im Durchschnitt acht Monate lang. Das Projekt wurde von der Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien gemeinsam mit dem Integrationshaus und der Caritas (Fachbereich Arbeit und Chance) im Februar 2016 initiiert. Seit September 2016 ist der Verein "Kirche und Arbeitswelt – Hands on" Träger des Projekts. Junge Arbeitsuchende trifft die Corona-Krise besonders schwer, weshalb gerade jetzt Unterstützung gefragt und das Projekt wohl aktueller und wichtiger denn je ist. Informationen findet man unter erzdioezese-wien.at.