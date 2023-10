jetzt bewerben

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die OÖN vergeben einfür das MBA-Programm der IBSA - International Business School Austria in Kooperation mit der CLU in Kalifornien.15 Module werden praxisorientiert und in englischer Sprache präsentiert.Senden Sie bei Interesse Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben (deutsch oder englisch) bis 31. Oktober 2023 an:Start ist im März 2024. Die Gewinner werden am 16. November bekannt gegeben. Infos zum Studium: