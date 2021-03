Je höher der Managerposten, desto geringer das Burn-out-Risiko

Topmanager sind laut einer Studie der Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg weniger von Burn-outs bedroht als ihr untergebenes Führungspersonal. "Je höher in der Hierarchie eine Führungskraft steht, desto weniger gefährdet ist sie", sagt Jennifer Korman, Co-Autorin der Studie.

Ein Grund sei, dass Menschen in Führungspositionen mehr Kontrolle etwa über die Gestaltung der eigenen Aufgaben oder über die Menschen hätten, mit denen sie zusammenarbeiten. Dieses Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, schütze vor mentalen Belastungen. Bei der Studie konzentrierten sich die Forscher auf die Faktoren "Machtgefühl", also die Möglichkeit der Einflussnahme, und "Selbstwirksamkeit", also das Gefühl, die Aufgaben im Arbeitsumfeld aufgrund eigener Kompetenzen erfolgreich zu meistern.

Die KLU wies darauf hin, dass die Stichprobe nicht repräsentativ sei und auch nicht mit repräsentativen Erhebungen in der Gesamtbevölkerung verglichen werden sollte. Es sei aber festzustellen, dass Burn-outs in höheren Hierarchie-Ebenen weniger würden. Auch hätten vorherige Studien bereits gezeigt, dass Manager weniger Stress und Angst empfänden als normale Arbeitnehmer.

Das große Ganze im Blick

"Natürlich können Unternehmen nicht einfach alle Führungskräfte ins höhere Management befördern, um sie vor Burn-outs zu schützen", so die Studienautoren. Aber die Verbesserung des abstrakten Denkens von Führungskräften im mittleren Management, also das große Ganze im Blick zu haben, verbessere schon das Kontrollerleben. Hilfreich seien auch die positive Fehlerkultur, Resilienz-Trainings und Vorbilder im Unternehmen.