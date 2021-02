Interaktive Infoboards zur LehrstellenSuche

In allen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen können sich Jugendliche über den Lehrstellenmarkt in ihrer Region schlau machen. In den Gebäuden wurden an zentralen Stellen interaktive Infoboards montiert, um das Finden einer passenden Lehrstelle zu erleichtern. Neben den Schulen ist das Board an öffentlichen Stellen wie Arbeitsmarktservice, Bezirkshauptmannschaften und Gemeindeämtern angebracht. Die Aktion unter dem Motto "Auf zur Lehre – fertig – los!" wird von der Wirtschaftskammer OÖ und der Standortagentur Business Upper Austria getragen.Die Jugendlichen erhalten via Smartphone mittels NFC-Technologie oder QR-Code Auskunft über regionale Lehrstellenangebote und können mit Lehrstellen-Verantwortlichen in den Betrieben in Kontakt treten. Die Infos sind auch am Computer abrufbar: goes2.info/lehre-info-ooe