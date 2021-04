HTL Leonding organisiert digitalen "Project Award"

Der jährlich stattfindende Project Award der oö. Informatik-HTLs wird heuer erstmals online stattfinden. Die von der HTL Leonding organisierte Veranstaltung findet dank des digitalen Formats internationale Anerkennung. So konnte heuer unter anderem Dr. Gerhard Eschelbeck, ehemaliger stellvertretender Sicherheitschef von Google, als Jurymitglied gewonnen werden.

"Wie wichtig die Digitalisierung nicht nur in unserem Alltag, sondern auch in unseren Schulen ist, hat das vergangene Jahr gezeigt. Darum freue ich mich über das Engagement der HTL Leonding, diesen Award nun online auszurichten. Gerade solche Wettbewerbe zeigen, was die in Oberösterreich ausgebildeten Informatik-Fachkräfte von morgen alles können", so Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander. Beim Project Award werden die besten Projekte der Informatik-HTLs ausgezeichnet. Dazu zählen die HTL Leonding, HTL Grieskirchen und die HTL Perg. Expertinnen und Experten des Fachgebiets küren die Projekte in den Kategorien Best of Business, Best of Innovation und Best of Project.

Ein Jurymitglied live aus dem Silicon Valley

Durch die Notwendigkeit, die Veranstaltung online durchzuführen, konnten internationale Jurymitglieder gewonnen werden. So wird Dr. Gerhard Eschelbeck live aus dem Silicon Valley bei der Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger mitmachen.

Weitere Jurymitglieder sind Wilfried Seyruck, Präsident der österreichischen Computergesellschaft, Hans Peter Mössenböck von der JKU und Christoph Schaffer von der FH Hagenberg. Die Veranstaltung findet am 15. April ab 14 Uhr statt. Bis 9. April konnten alle Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen bzw. der Abschlussklassen der Abendschule ihre SYP- bzw. ITP-Projekte und Diplomarbeiten einreichen. "Nutzen Sie die Möglichkeit und nehmen Sie an der Präsentation der besten diesjährigen Projekte der Informatik HTLs in Oberösterreich teil. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte", so die Direktoren Barbara Egger, Christian Reisinger und Richard Kainerstorfer.