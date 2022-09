"HRbert" für ausgezeichnete personalarbeit: das sind die preisträger

Sieger ist das Welser Marketingunternehmen, das ein innovatives Feedback-Instrument eingeführt hat. Es holt die Rückmeldungen aller Mitarbeiter ein und leitet rasch Maßnahmen ab. Daraus sind bereits Initiativen wie zum Beispiel die "Newcomer Days" für neue Mitarbeiter entstanden.Gemeinsam mit Lehrlingen hatdas Thema Kreislaufwirtschaft aufgegriffen. Unter Anleitung eines Fotografen haben die Jugendlichen ihre persönliche Sicht auf den Umweltschutz in Bildern festgehalten und im Linzer Posthof präsentiert.Um Zivildiener des oö. Feuerwehrwesens langfristig als Dienstnehmer zu halten, hat derein Qualitätsmanagementsystem entwickelt. Zivildiener gestalten den Dienst mit und erarbeiten Verbesserungen für die folgenden Generationen.Der Linzer Baukonzernhat ein nachhaltiges Ausbildungskonzept entwickelt. Der Fokus liegt auf berufsübergreifenden Lehrgängen und persönlicher Weiterentwicklung. Auf eigenen Lehrlingsbaustellen erlernen die Jugendlichen spezielle Handwerkstechniken.In Kooperation mit der Wirtschaftskammer OÖ geht der Jurypreis an die. Die Branche habe in der Coronakrise Außerordentliches für Betriebe und Mitarbeiter geleistet, so die Begründung. Mit demwurdeausgezeichnet, seit 45 Jahren bei Greiner Packaging. Seit 20 Jahren ist er Personalleiter. Darüber hinaus engagiert sich der gelernte Techniker ehrenamtlich in verschiedenen Personalleiterrunden.