Homeoffice mit Ausblick

Holiday-Office im Grünen? Viele sehnen sich nach einem Tapetenwechsel und einer sogenannten Workation. Coworking-Spaces auf dem Land vereinen digitales Arbeiten mit dem Landleben. Bild: Photographer:Pindyurin Vasily

Noch zu Beginn dieses Jahres galten viele Unternehmen als ausgemachte Homeoffice-Muffel. Doch Corona hat auch in diesem Bereich seine Spuren hinterlassen, weshalb viele Arbeitnehmer mittlerweile in den eigenen vier Wänden am Laptop sitzen. Was anfangs noch neu und vielleicht sogar ein klein wenig aufregend erschien, hat nun für viele Mitarbeiter bereits deutlich an Reiz verloren.

Tapetenwechsel erwünscht

Laut der aktuellen "Work from Here”-Studie des Online-Reisebüros Expedia sehnen sich 49 Prozent der deutschen Arbeitnehmer bereits nach einer Auszeit vom Heimbüro und einem Tapetenwechsel. Der Wunsch nach einer "Workation" wird laut. Dieser Kunstbegriff ist eine Mischung aus den englischen Wörtern "Work" (Arbeit) und "Vacation" (Urlaub). Gemeint ist damit, dass es in Homeoffice-Zeiten problemlos möglich ist, sich den Ort seines Arbeitsplatzes auszusuchen und dorthin zu verlegen, wo man sonst vielleicht Urlaub machen würde. Je länger von zu Hause aus gearbeitet wird und je geringer die sozialen Kontakten sind, "desto mehr wollen die Menschen dieses Minus mit dem Erkunden neuer Orte kompensieren und Neues erleben”, so Svetlana Hirth, Sprecherin bei Expedia.

Rund ein Drittel der Befragten geht laut der Studie davon aus, dass sich eine Workation positiv auf das eigene Wohlempfinden und auf die Resultate der eigenen Arbeit auswirken würde: 37 Prozent gaben an, von einem anderen Ort als ihrem Zuhause entspannter zu arbeiten, während 33 Prozent denken, dass sie glücklicher wären, wenn sie die Option dazu hätten.

Den Laptop einpacken und ab aufs Land

Sogenannte Coworking-Spaces, also Geschäftskonzepte, die Arbeitsplätze und Infrastruktur zeitlich befristet zur Verfügung stellen, gibt es bereits seit Anfang der Jahrtausendwende vor allem in Großstädten. Doch es muss nicht immer gleich die Mega-Metropole oder das Ausland sein: Mittlerweile etablieren sich die flexiblen Arbeitsplätze zunehmend auch im ländlichen Raum.

Coworking-Spaces auf dem Land sollen eine Win-win-Situation für Firmen und Arbeitnehmer bieten. Was die Büroplätze auf dem Land ausmacht, ist vor allem die Einbettung in die idyllische Natur. Sie sind meist weitläufiger, haben daher ausreichend Platz zum Rückzug und bieten mehr Möglichkeiten, sich eine ruhige, ungestörte Ecke zu suchen.

Ländliche Coworking-Spaces ermöglichen außerdem leer stehenden Gebäuden ein neues, sinnvolles Leben, bieten eine Alternative zum schnelllebigen und hektischen Alltag in den Städten und machen Dörfer und die ländliche Gegend attraktiver für hoch qualifizierte Menschen. Unter coworking-spaces.info findet man interessante Spaces in Österreich.