Wirtschaftsakademie: Wie man die eigene Resilienz stärkt.

Leistungsdruck, Versagensangst, Kontrollverlust: In meiner Aktivzeit habe ich auch viele dieser geistigen Feinde kennengelernt, die an meiner Leistungsfähigkeit gezerrt haben", sagt Nadine Rass. Enormer Stress breite sich aus, der Schlaf sei dünn, die Grübelei wird abends mehr, das Wohlbefinden und die Energie nehmen ab. Wie aktive Regeneration neue Kraft und mentale Gesundheit schenken und wie man das Training vereinfachen und alltagstauglich integrieren kann, darüber spricht die Golf-Profisportlerin und Trainerin Nadine Rass bei der Wirtschaftsakademie der OÖN am Dienstag, 17. August, ab 18.30 Uhr im Golfclub Metzenhof in Kronstorf.

Rass hat bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften im Golf teilgenommen. Leistungs- und Termindruck sind der dreifachen Mutter bestens bekannt. Bei der Wirtschaftsakademie spricht sie über "Resilienz aus dem Profisport" und gibt Tipps, wie der eigene Körper als Stressventil genutzt werden kann.

"Ein müder Geist in einem erschöpften Körper kann am Ende des Tages nicht mehr funktionieren", sagt sie. In der heutigen Berufswelt sei jeder eingebettet in die digitale Flut von Informationen. Deshalb mutierten die Menschen laut Rass vom aktiven Macher zum denkenden Voyeur. Ein besonderes Augenmerk legt Rass auf die Kraft der Natur: Das Training findet unter freiem Himmel statt: "Hör auf, Bewegung zu verstehen, fang an, dich zu bewegen", lautet das Motto der Resilienz-Trainerin.

Alle Infos zur Veranstaltung sind unter nachrichten.at/wirtschaftsakademie zu finden. Eine Anmeldung ist per Mail an wirtschaftsakademie@nachrichten.at bzw. telefonisch unter 0732/7805-800 möglich.