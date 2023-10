Hinter den Kulissen der Start-up-Welt

Die Stolpersteine, die den Weg zum eigenen Unternehmen in einen steinigen Pfad verwandeln, holen viele Jungunternehmerinnen und -unternehmer oft bereits in den frühen Phasen der Gründung auf den harten Boden der Tatsachen zurück. Gerade wenn Frauen gründen, sind diese Stolpersteine oft besonders groß. Sie müssen immer noch Vorurteilen und Benachteiligung trotzen. Denn die Start-up-Szene wird nach wie vor von Männern dominiert und internalisierte Rollenbilder und Ungerechtigkeiten stellen große Herausforderungen für Gründerinnen dar.

Aus erster Hand

Anastasia Barner gehört zu jenen, die es geschafft haben. Mit 23 Jahren zählt sie zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Sie ist Founderin und CEO von FeMentor, der ersten Reverse-Mentorinnen-Plattform von Frauen für Frauen.

Anastasia war das internationale TikTok-Gesicht der Deutschen Welle und ist heute eine begehrte Speakerin und Moderatorin. Im Oktober erscheint ihr Sachbuch "(Ge)Gründet!" bei Haufe, in dem sie einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Start-up-Szene wirft und von ihren Erfahrungen als junge Frau beim Gründen erzählt. Die "Start-up-Bubble" ist elitär und ein Blick hinter die Kulissen eher selten. Gerade das macht Anastasia Barners Erfahrungsbericht aus erster Hand so spannend. Sie erklärt, was es bedeutet, ein Start-up jung zu gründen, was man aufgibt und welchen Einfluss die Szene auf einen hat.

Imposter-Syndrom überwunden

Dabei nimmt die Autorin kein Blatt vor den Mund und spricht auch über schwierige Themen wie Insolvenzen, Burnout und Konsum, die Einsamkeit der Gründerszene, was es wirklich bedeutet, als Frau zu gründen, mit welchen Vorurteilen sie dabei zu kämpfen hatte und wie sie ihr Imposter-Syndrom überwinden konnte. "(Ge)Gründet!" macht Mut, ohne dabei ein idealisiertes Bild zu erzeugen, und zeigt, dass Gründen keine Frage des Alters, des Geschlechts oder der Herkunft ist.

Starkes Netzwerk und ein Rollentausch

Mit FeMentor hat Anastasia Barner ein Netzwerk gegründet, in dem Mentorinnen und Mentees gleichermaßen von einem Austausch auf Augenhöhe profitieren. Denn das persönliche Match Making verknüpft Frauen, deren Interessen und Fähigkeiten einander ergänzen und zueinander passen.

Üblicherweise ist die Mentorin diejenige, die Ratschläge erteilt. Im Falle von FeMentor bekommen Mentees die Möglichkeit, im Gegenzug ihr Wissen zu teilen. Sie stellen ihre individuellen Kenntnisse – zum Beispiel über die Generation X,Y,Z – zur Verfügung, liefern wertvolle Insights in Sachen YouTube, Instagram und vieles mehr. Es entsteht ein Austausch auf Augenhöhe, der für beide Seiten nützlich und wertvoll ist. Mehr Infos findet man auf www.fementor.de.

Zum Buch

(Ge)Gründet!

Start-up-Szene uncovered

Autorin: Anastasia Barner

Erscheinungsdatum:

Oktober 2023

Verlag: Haufe

ISBN: 978-3-648-16887-5

