"HAI-School": zeit- und ortsunabhängiges Lernen

Zu starr, zeit- und kostenintensiv: So bewertete der Ranshofner Aluminium-Produzent HAI (Hammerer Aluminium Industries) die Organisation seiner Mitarbeiter-Weiterbildung im Jahr 2017. Eine Veränderung musste her. Das Ziel lautete, für gesteigerte Dynamik im Weiterbildungsangebot der HAI-Gruppe zu sorgen. So entschloss man sich zur Implementierung eines neuen, digitalen Lernmanagement-Systems.

Am PC, Tablet oder Smartphone

Die Wahl fiel auf den renommierten Systemanbieter Cornerstone. Dieser verfügt über ein breites Portfolio mit umfassendem Recruiting, personalisiertem Learning, modernen Trainingsinhalten und innovativem Performance-Management. Derzeit nutzen mehr als 6300 Unternehmen weltweit – mehr als 75 Millionen User – die Cornerstone-Lösungen.

Nach einer intensiven Testphase wurde "HAI-School" erfolgreich in allen Unternehmensbereichen von Hammerer Aluminium Industries ausgerollt. Die "HAI-School" kann am Desktop, Tablet und Smartphone jederzeit von allen Mitarbeitern der HAI-Gruppe genutzt werden.

Wissen to go

Für "Blue Collar Worker" wurden zusätzliche Lernräume geschaffen. Der Aluminium-Experte stellt über 1500 E-Learnings für seine Mitarbeiter bereit. Vom "Wissen to go" in Form von Micro-Learnings (Zwei-bis-drei-Minuten-Clips) bis hin zu Macro-Learnings deckt man die volle Bandbreite ab. Auch interne Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Sicherheitsschulungen sind im digitalen Lernmanagement-System verfügbar. Die durchgängige Dokumentation soll für kontinuierliche Verbesserungen im Angebot sorgen und stellt ein wichtiges Tool für Zertifizierungsprozesse dar. Beim Aluminium-Experten HAI zieht man jedenfalls eine äußerst positive Bilanz: "Das flexible Bildungsangebot wird quer durch alle Abteilungen sehr gut angenommen. Das war unser vorrangiges Ziel, um die Innovationskraft unseres Unternehmens weiter zu stärken", so Birk Alwes, Head of HR der HAI-Gruppe.

Hammerer Aluminium Industries beschäftigt 1600 Mitarbeiter. Die Produkte der HAI Gruppe findet man sowohl im Baubereich als auch in der Automobil- und Transporttechnik, in der Elektrotechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau.