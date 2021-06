Generationswechsel bei Personalberater Iventa

Das Gesicht ist bekannt, die Funktion neu: Isabella Pachinger-Döberl (45) übernimmt die Leitung des Linzer Büros des Personalberaters Iventa. Die langjährige Standortleiterin Irma Brazda geht mit Sommer in Pension. Mit der Juristin zieht sich eine anerkannte Expertin und Netzwerkerin zurück. Iventa ist 2005 in Linz gestartet: Brazda und Pachinger-Döberl sind beide seit Beginn an Bord und haben den Standort mit aufgebaut. Zehn Mitarbeiter sind mittlerweile tätig. Stellvertreterin von Pachinger-Döberl wird Claudia Kraupatz.

"Wir wollen das Team erweitern", sagt Isabella Pachinger-Döberl: Man sei auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Auf dem oberösterreichischen Markt sei man auf Expansionskurs. Die Coronakrise im Vorjahr habe Iventa gut gemanagt: "Es hat keine Kündigungen gegeben", sagt Pachinger-Döberl.

Die große Herausforderung für Personalberater sei im Moment der Bewerbermarkt: "Die Unternehmen suchen derzeit viele Manager und Spezialisten in unterschiedlichen Funktionen. "Die aktiv Suchenden sind im Moment aber sehr zurückhaltend."

Zurückhaltende Bewerber

Die Gründe dafür seien vielfältig: "Viele Mitarbeiter sind wahrscheinlich zufrieden damit, die coronabedingt turbulenten Zeiten im bestehenden Unternehmen hinter sich lassen zu können", sagt Pachinger-Döberl. Berufliche Veränderungen stünden bei vielen momentan nicht ganz oben auf der Agenda. "Wir finden stets eine Lösung. Aber der Kandidaten-Markt ist durchaus herausfordernd", sagt Pachinger-Döberl.

Ab Herbst geht man in der Branche wieder von mehr Bewegung auf dem Bewerbermarkt aus. (prel)