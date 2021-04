Für einen Neuanfang ist es nie zu spät

Viele Bewerberinnen und Bewerber über 50 haben mit Vorurteilen zu kämpfen, stellen ihre Kompetenzen unter den Scheffel und errechnen sich kaum Chancen. Doch auch mit "Ü 50" kann ein Jobwechsel gut gelingen.

"Bewerben 50 Plus" von René Merten enthält Antworten und Anregungen für die berufliche Neuorientierung von Bewerberinnen und Bewerbern über 50 – egal, ob es sich um einen Quereinstieg handelt, einen Branchenwechsel oder die Rückkehr in die Arbeitswelt nach einer längeren Pause. Das Buch verrät, wie speziell berufserfahrene Akademikerinnen und Akademiker die persönlichen Pluspunkte so herausarbeiten können, dass sie Unternehmen überzeugen.

Wertvoller Erfahrungsschatz

Gerade nach vielen erfolgreichen Jahren im Beruf haben Jobwechsler viel zu bieten, können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sich damit vom jüngeren Bewerberpool abheben, so der Autor. Mit zahlreichen praktischen Beispielen und Mustern erklärt "Bewerben 50 Plus", wie man mit langjähriger Berufserfahrung punkten und einen passenden, neuen Job ergattern kann.

Unter anderem werden Tipps für ein Motivationsschreiben gegeben, das mit Kontinuität und Balance punktet sowie für einen klassischen Lebenslauf für "Silver Ager".

René Merten ist Inhaber der Absolventenakademie, eines Instituts für Persönlichkeits- und Karriereentwicklung. Er bereitet Akademiker auf den Arbeitsmarkt vor und begleitet sie bei beruflichen Veränderungsprozessen mit Coachings und Workshops. Sein Buch erscheint am 20. Mai bei Haufe.

