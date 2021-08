Wer ein höheres Gehalt möchte, muss erst den Chef oder die Chefin überzeugen – was oft gar nicht so einfach ist. Der bevorstehende Herbst ist für ein solches Gespräch aber ein guter Zeitpunkt, sagt Herbert Thaler: "In den vergangenen 18 Monaten haben viele Chefs solche Anliegen mit dem Verweis auf die Coronapandemie abgewiesen", sagt der Berater und Trainer aus Laakirchen. Jetzt würden in vielen Unternehmen wieder sehr gute Ergebnisse erwirtschaftet, die Vorzeichen seien daher gut.