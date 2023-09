Fünf Tipps für den ersten Arbeitsta

Em September beginnt in den meisten Unternehmen das neue Lehrjahr, viele Jugendliche sammeln erstmals berufliche Erfahrung. Viele Arbeitnehmer nutzen den Herbst für einen Arbeitsplatzwechsel. "Eine gewisse Nervosität ist normal und sogar gut", sagt Birgitt Espernberger, Leiterin für Arbeits- und Organisationspsychologie des Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Zentrums (ASZ) in Linz das österreichweit mit 400 Unternehmen zusammarbeitet. Im Folgenden ... Tipps für einen erfolgreichen ersten Arbeitstag im neuen Betrieb:

Sicherheit geben: "Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass der Prozess für eine erfolgreiche Aufnahme nicht am ersten Tag, sondern viel früher startet", sagt Esperberger. Schon während des Bewerbungsprozesses bzw. beim -gespräch erhalte der potenzielle Mitarbeiter einen ersten Eindruck vom Unternehmen. Daher sei es für einen Betrieb unerlässlich, bei einer Bewerbung auch zeitnah zu reagieren - auch wenn der Bewerber nicht zu einem Gespräch eingeladen wird. Damit werde Wertschätzung signalisiert. Während des Bewerbungsprozesses sei eine klare Kommunikation ganz wichtig: Angaben, wo und wann das Bewerunbsgespräch stattfinden wird und mit wie vielen Gesprächspartnern zu rechnen ist und ob es mehrere Runden beim Auswahlverfahren geben wird: "Diese Angaben geben dem Bewerber Sicherheit."

Kontakt halten: Hat der Bewerber die Zusage erhalten und kennt das Datum des ersten Arbeitstages, dass das Unternehmen Kontakt hält: "Das Unternehmen sollte vorab kommunizieren, welche Unterlagen man vorab bereits übermitteln kann." Optimal sei auch ein Willkommensbrief, in dem unter anderem der Ablauf des ersten Arbeitstags skizziert wird und der künftige Mitarbeiter weiß, was auf ihn zukommt - vom Treffen mit der Geschäftsführung über das Kennenlernen der Kollegen bis hin zum gemeinsamen Essen. Das reduziert Angst und Unsicherheit" Es komme vor, dass am ersten Tag der Arbeitsplatz noch nicht eingerichtet ist, keine Ausrüstung und auch kein Ansprechpartner zur Verfügung stehen - das hinterlässt beim Mitarbeiter keinen guten Eindruck. Wichtig sei, am ersten Tag Zugehörigkeit und soziale Akzeptanz zu vermitteln. In größeren Utnernehmen sollten nicht nur Mitarbeiter der Personalabteilung, sondern auch künftige Kollegen den "Neuen" in Empfang nehmen.

... : Auch der neue Mitarbeiter kann einiges tun, um den ersten Arbeitstag angenehm zu gestalten. Essenziell ist die Bereitschaft, sich zu öffnen: "Man sollte nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern bewusst Fragen stellen, aber gleichzeitig überlegen, wen man was fragt." Fragen hinsichtlich Arbeitszeit seien bei der Personalverantwortlichen gut aufgehoben. Wann Pause gemacht wird, fragt man ein Teammitglied und nicht die Geschäftsführung", sagt Espernberger. Grundkenntnisse über das Unternehmen sind ebenso wichtig wie das Kennen der Entscheidungsträger.

Damit bei der neuen Mitarbeiterin keine Zweifel entstehen, wann sie den ersten Arbeitstag beenden darf, sollte dies bereits im Willkommensbrief festgehalten werden. "Optimal ist ein Abschlussgespräch mit der Führungskraft, die einen Schlusspunkt setzt." Am besten werde die gesamte erste Woche geplant. Der Prozess, Mitarbeiter ins Unternehmen zu integrierern ("Onboarding") könne bis zu einem Jahr dauern.

