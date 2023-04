Framework für Zukunftskompetenzen

Sie sind die unverzichtbaren Gesellschafts- und Lebenskompetenzen, die wir für eine positive persönliche, gesellschaftliche und planetare Entwicklung im 21. Jahrhundert brauchen: Future Skills. Sie befähigen uns, unser menschliches Potenzial zu entfalten und gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten.

Oft wird von der sogenannten VUCA-Welt gesprochen. Die Buchstaben stehen für Volatility (Unbeständigkeit), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Mehrdeutigkeit). VUCA beschreibt unsere sich stetig ändernde Geschäftswelt, die zunehmend schneller, unvorhersehbarer, unsicherer und komplexer wird und damit große Herausforderungen für Unternehmen mit sich bringt. Durch Digitalisierung und Globalisierung werden Prozesse im Arbeitsleben immer schneller und verteilen sich über Ländergrenzen hinweg. Die VUCA-Welt erfordert neue Fähigkeiten von Unternehmen und Mitarbeitenden.

Software-Update fürs Gehirn

Der "Future Skills Navigator" stellt ein umfassendes Framework für solche Zukunftskompetenzen dar. Die Autoren Dr. Arndt Pechstein und Dr. Martin Schwemmle bilden in ihm 16 Future- Skills-Klassen auf vier Systemebenen ab – von der persönlichen Ebene (Ich) über die Beziehungsebene (Du), die Team-Ebene (Wir) bis hin zur Makro-Ebene (Alle(s)). Sie nehmen das menschliche Potenzial in den Blick und betrachten vier Bereiche des Menschseins: rational, emotional, spirituell und transformational.

Mut zum Erkunden und Ausprobieren

Jede Skills-Klasse wird mit konkreten Definitionen, spezifischen Future Skills und Übungen zum Schnellstart beschrieben. Der "Future Skills Navigator" soll somit eine Anleitung für das Software-Update des Gehirns zur menschlichen Potenzialentfaltung und -nutzung sein. Er soll Menschen zukunftsfähig machen und sie zum systemischen Denken, zu innerer Verbundenheit und zum verantwortungsvollen Handeln in einer Welt voller Überraschungen und Ungewissheiten befähigen.

Denn VUCA ist unsere neue Normalität in einer Welt, die von fortschreitendem Klimawandel, gigantischen sozialen Netzwerken und neuartigen Technologien geprägt ist, so die Autoren. Doch das biete auch Chancen, die man jedoch nur nutzen könne, wenn man die neuen Rahmenbedingungen akzeptiere und seine Handlungen und Verhaltensweisen ändere. Was wir in Zukunft brauchen, so Pechstein und Schwemmle, sind "Nebelkompetenzen", Mut zum Erkunden und Ausprobieren. Es sei an der Zeit, unseren Navigationssinn zu schärfen, um den Weg durch unbekanntes Gelände zu finden, ohne uns dabei zu verirren.

Zukunftsdenker

Arndt Pechstein und Martin Schwemmle sind leidenschaftliche Zukunftsdenker und Transforma- tionsbegleiter. Ihr "Future Skills Navigator" ist dementsprechend ein Aufruf zum Handeln: gemeinsam die Zukunft zu gestalten, in der wir leben wollen. Mit ihrem Buch wollen sie jede und jeden dazu befähigen. Die Webseite futureskillsnavigator.de erweitert das Buch als wachsende digitale Plattform. Man finden dort Übungen, Tools und Leseempfehlungen.

