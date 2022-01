Flexibilität und mehr Zeit: Was sich Arbeitnehmer für 2022 wünschen

Ein Beruf, der glücklich macht: Das steht bei 42 Prozent der Arbeitnehmer auf dem beruflichen Wunschzettel ganz oben. Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Netzwerk Xing unter seinen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum durchgeführt hat. 32 Prozent nannten mehr Gehalt, 29 Prozent mehr Zeit mit Familie und Freunden.

Interessant ist, dass kaum ein Arbeitnehmer unter einem ungeeigneten Tisch oder einem fehlenden Bildschirm leidet: Eine bessere Homeoffice-Ausstattung bildet mit drei Prozent das Schlusslicht beim Stimmungsbarometer.

Dass sich die Arbeitswelt durch die Pandemie in eine "New Work Welt" gewandelt hat, zeigt auch die Tatsache, dass rund 85 Prozent der befragten Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, teilweise oder ganz im Homeoffice zu arbeiten. Und diese Arbeitsform soll auch weiterhin möglich bleiben: 40 Prozent sagen, dass sie in Zukunft flexibel entscheiden wollen, wann und wie oft sie im Homeoffice arbeiten. Ausschließlich von zu Hause aus arbeiten wollen nur rund acht Prozent. Auf Homeoffice verzichten kommt nur für weniger als zehn Prozent in Frage.

Herausforderndes Jahr 2021

Für rund 60 Prozent war das abgelaufene Jahr 2021 anstrengender bzw. herausfordernder als das Jahr davor. Allerdings gaben auch 55 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie mit dem Arbeitsjahr zufrieden und mit dem aktuellen Job glücklich sind. Neben dem veränderten Umgang mit Kollegen sowie Kunden haben laut der Befragung weniger Verbundenheit mit dem Unternehmen und die beschleunigte digitale Transformation im Job das Arbeitsjahr geprägt.