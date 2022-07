Erste Hilfe bei Job-Frust

Eintönige Aufgaben, ständige Erreichbarkeit, Leistungsdruck, mangelnde Erfolgserlebnisse: Wenn einem die Lust an der Arbeit vergeht, verliert man den Glauben an kreative Entfaltung, an Selbstwirksamkeit oder gar Ideelles.

"Was ich mache, hat doch keinen Sinn" – mit diesem Gedanken beschäftigen sich viele Arbeitnehmer. Für sechs von zehn Erwerbstätigen in Österreich ist ihr Job sinnlos. Das berichtet die "Global Employee Engagement Study" von Great Place To Work. Nur Vier von Zehn sind der Meinung, ihre Arbeit habe für sie "besondere Bedeutung und Sinn" – sie sei "weit mehr als ein Job". Doch auch, wenn man sich seines Job-Frustes bewusst ist: Es ist nun mal extrem schwer, das "Hamsterrad zu verlassen", wie ständig propagiert wird. Motivationssprüche wie "Raus aus dem Job-Trott" und "Der richtige Zeitpunkt ist jetzt" mögen für viele zynisch klingen. Denn nicht jeder kann sie sich leisten, die Suche nach dem Sinn – schließlich wollen Rechnungen bezahlt werden und gerade jetzt steigen die Lebenshaltungskosten rasant an.

Tipps gegen Arbeitsübelkeit

Anja Niekerken beantwortet in ihrem Buch "Im nächsten Leben mach ich was Sinnvolles" die Fragen, die wir alle uns im Job irgendwann stellen: Ist es okay, wenn der Job schlicht und ergreifend dem Lebensunterhalt dient? Was tun, wenn wir uns nach einem Wechsel sehnen, uns aber nicht umorientieren können? Wie damit umgehen, wenn der Traumjob zum Albtraum geworden ist?

In ihrem Buch liefert Niekerken praktische Hilfe zur Selbsthilfe gegen Arbeitsübelkeit und ihre Folgen. Klar, alltagstauglich und mit beiden Beinen im Machbaren zeigt sie, wie wir unsere Arbeit neu denken können, was eine erfüllende Tätigkeit ausmacht und welche guten Seiten selbst der blödeste Job bietet. "Natürlich soll Arbeit erfüllend sein", sagt Niekerken. "Aber wie sinnvoll ist es tatsächlich, den Werbeillusionen der Beraterindustrie zu folgen und zu hoffen, dass es die eine Tätigkeit gibt, die uns nicht nur glücklich macht, sondern auch noch reich und berühmt? Wir müssen wieder lernen, Traumbilder von der Realität und dem tatsächlich Machbaren zu unterscheiden. Denn natürlich kann uns Arbeit eine Menge geben, aber nur, wenn wir sie nicht komplett mit Erwartungen überfrachten und aus ihr etwas machen, was sie einfach nicht sein kann."

Die Autorin kennt man bereits von dem Buch "Montags muss ich immer kotzen", in dem sie erklärt, warum die wunderbaren Versprechungen der Beraterbranche – wie: "Wer einen Job hat, den er liebt, muss keinen Tag mehr arbeiten" – meist nur kurzfristig gelten und was man tun kann, wenn einem der Job zum Hals heraus hängt.

Energiegeladenes Nordlicht

Anja Niekerken ist ein Gewächs des Nordens. Sie sabbelt ohne Punkt und Komma über Dinge, die sie fesseln und begeistern, oder hält einfach mal die Klappe und hört fasziniert zu. Bodenständig und direkt bringt sie ihre Inhalte rüber, mit viel Humor und Beispielen direkt aus dem Leben. Egal, ob in ihren Büchern, in ihrem Podcast oder in ihren Seminaren.

Dabei weiß die zertifizierte Managementtrainerin und ehemalige Führungskraft im Krisenmanagement der Finanzdienstleistung genau, wie die Realität aussieht und warum sie Themen wie Führung und Selbstführung immer wieder neu denkt. Mit rund 25 Jahren Berufserfahrung, davon über zehn Jahre in Führungspositionen, weiß Niekerken aus Erfahrung, dass ohne disziplinierte Selbstführung und Motivklärung gar nichts geht. Allerdings lässt die überzeugte Konstruktivistin einfache Schwarz-Weiß-Lösungen nicht gelten. Das Leben ist eben vielschichtig.

In ihren Blog-Artikeln (anjaniekerken.de/blog), auf ihrem Instagram-Kanal (instagram.com/anjaschreibt) und in ihren Online-Kursen zeigt Niekerken schreibwilligen Menschen, wie sie mit dem richtigen Mindset ein Buch schreiben und es erfolgreich vermarkten.

Verlag: Knaur TB

Erschienen am: 1. 7. 2022

ISBN: 978-3-426-79106-6