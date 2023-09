ERFOLGREICH MIT HOHEM EQ

Seine eigenen Gefühle sowie die seiner Mitmenschen wahrzunehmen und zu verstehen – dazu befähigt einen der Emotionale Intel- ligenzquotient (EQ). Der Begriff wurde von zwei Psychologieprofessoren, John D. Mayer von der Uni- versity of New Hampshire und Peter Salovey von der Yale, im Jahr 1990 geprägt. Im Berufsleben wird der EQ immer wichtiger. Viele Personaler halten ihn sogar für wich- tiger als den IQ. Es gibt viele verschiedene EQ-Tests. Doch vier Merkmale tauchen in den wissenschaftlichen Ansätzen immer wieder auf:

Selbstwahrnehmung

Eine gute Selbstwahrnehmung ist nötig, um die eigenen Gefühle zu verstehen und einzuordnen. Dazu zählt auch die eigene Wirkung im sozialen Umfeld.

Selbstregulierung

Mit einer guten Selbstregulation kann man negative Gefühle besser kontrollieren und ist seinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert.

Empathie

Mit einem hohen EQ hat man ein ausgeprägtes Gespür für die Gefühle anderer Menschen.

Soziale Kompetenz

Die soziale Kompetenz ergibt sich aus den anderen drei Eigenschaften von emotionaler Intelligenz. Denn nur mit diesen fällt es einem leicht, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Auf der Website des Psychologen Daniel Goleman arealme.com/eq/de/ gibt es Fragebögen, die dabei helfen, den eigenen EQ zu messen. Die gute Nachricht lautet: Emotionale Intelligenz ist kein angeborenes "Talent", sondern eine Kombination aus Einzelfähigkeiten, die erlernbar sind – zu jedem Zeitpunkt. Der Einsatz von emotionaler Intelligenz lässt sich also fortwährend verfeinern und eröffnet jedem Menschen wertvolle Vorteile.

