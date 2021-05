Eine Berufswelt voller Möglichkeiten

Ohne Technik und Forschung geht heute nichts mehr. Viele moderne Produkte wie Smartphones oder Elektroautos gäbe es ohne Wissenschaft und Technologie schlichtweg nicht. Technik durchdringt unseren Alltag, macht uns mobil, verbindet uns miteinander, unterhält uns, vereinfacht Arbeitsprozesse, erleichtert uns unsere täglichen Aufgaben und schafft Sicherheit.

Fachkräfte dringend gesucht

Die heimischen Betriebe suchen qualifizierte Technikerinnen und Techniker. Allgemein sind Kompetenzen in den MINT-Disziplinen – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – in einer modernen Gesellschaft immer stärker gefragt und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen.

MINT-Berufe sind zukunftssichere Berufe: Laut der im Februar erschienenen Studie "Entwicklungen im MINT-Bereich an Hochschulen und am Arbeitsmarkt" des Instituts für Höhere Studien (IHS) sind nur 2,3 Prozent derjenigen, die 2018 ihr MINT-Studium abgeschlossen haben, arbeitslos. Zwei Monate suchen MINT-AbsolventInnen im Schnitt einen Job, zeigen Zahlen der Statistik Austria und mit knapp 3.000 Euro brutto bekommen sie auch ein gutes Einstiegsgehalt. Dennoch ist der Fachkräftemangel in Österreich bereits seit Jahren ein großes Thema, die Corona-Krise hat die Situation noch einmal verschärft.

Umso wichtiger ist es, jungen Leuten Lust auf naturwissenschaftliche und technische Fächer zu machen. Zahlreiche Initiativen in Österreich haben sich genau das zum Ziel gesetzt – mehr dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Viele Berufsausprägungen

MINT-Berufe sind äußerst vielseitig. Mathematiker/in, Naturwissenschaftler/in, Techniker/in oder Informatiker/in – diese Bezeichnungen sind Oberbegriffe für eine ganze Reihe von Berufsbildern. Dazu zählen sowohl Berufe mit Hochschulabschluss als auch zahlreiche Lehrberufe.

Mechatronik, Kunststoff- und Elektrotechnik sowie Informatik stellen beliebte und sichere Berufsfelder dar. Ob des Digitalisierungsschubs und Homeoffice ist eine gesteigerte Nachfrage nach Jobs in Informatik und Kommunikationstechnologie zu erwarten. Sehr attraktive Jobangebote gibt es für IT-SystemelektronikerInnen, für FachinformatikerInnen, ElektronikerInnen für Automatisierungstechnik und Informatikkaufleute.

Viele Unternehmen suchen diese Fachkräfte, ohne die der Aufschwung unmöglich ist. Wer sich in Richtung Medizin orientieren möchte, findet in der Pharmaindustrie Arbeitgeber, die pharmazeutisch-technische AssistentInnen und pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte suchen. Die Forschung braucht Nachwuchs bei Chemie- und BiologielaborantInnen, biologisch-technischen AssistentInnen und ChemikantInnen.

Mathematik- und PhysikabsolventInnen wiederum können in die Forschung, zu großen Unternehmen und zu Behörden gehen.