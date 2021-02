Ein Plädoyer und eine Diagnose

Bild:

Chancengleichheit durch Bildung? Davon könne nach wie vor keine Rede sein, sagt Aladin El-Mafaalani, Professor für Erziehungswissenschaft der Uni Osnabrück, in seinem Buch "Mythos Bildung". El-Mafaalani behandelt zwar die Situation in Deutschland, doch vieles davon lässt sich auf Österreich übertragen. Es ist ein Thema, das wohl kaum aktueller sein könnte.

Kein Allheilmittel?

In aller Regel wird angenommen, dass Bildung der Schlüssel zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit sei. Sie gilt als Wunderwaffe gegen große Probleme, doch das könne Bildung gar nicht leisten, so der Forscher El-Mafaalani. Denn das Bildungssystem reproduziere nur bestehende Klassenverhältnisse.

"Mit Bildung löst man kein einziges der großen gesellschaftlichen Probleme, etwa die vielen offenen Fragen der Digitalisierung, den fortschreitenden Klimawandel oder den Umgang mit globaler Migration. Selbst die aufgeheizte gesellschaftliche Stimmung oder die Konzentration von Problemlagen in bestimmten Stadtteilen wird sich durch eine Ausweitung und Aufwertung von Bildungsinstitutionen nicht abschwächen. Es geht um eine Verringerung von Chancenungleichheit, um die Erweiterung von Erfahrungshorizonten und Zukunftsperspektiven für alle Kinder und um die Vorbereitung der nächsten Generationen auf die unbekannten Herausforderungen einer zunehmend komplexer werdenden Gesellschaft. Nur darum geht es. Nicht mehr und nicht weniger." Aladin El-Mafaalani beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven die Probleme und paradoxen Effekte des Bildungssystems, seine Dynamik und seine Trägheit. Die Gesellschaft müsse Ungerechtigkeit endlich wieder als etwas erkennen, das beseitigt werden muss, so der Autor.

Sein Buch ist eine umfassende Diagnose, ein Aufruf, soziale Ungleichheit im Bildungswesen in den Fokus der Bildungspolitik und -praxis zu rücken, und zugleich eine Absage an Visionen und Revolutionen. Mit dem nachdenklich stimmenden Plädoyer für eine größere Chancengleichheit richtet sich der Autor an Eltern, Pädagogen sowie Bildungsverantwortliche, die bereit sind, das bestehende System und ihr eigenes Denken und Handeln im Hinblick auf eine größere soziale Gerechtigkeit zu hinterfragen.

Mythos Bildung

Autor: Aladin El-Mafaalani

Verlag: Kiepenheuer & Witsch, Erscheinung: 13. 2. 2020 ISBN: 978-3-462-05368-5