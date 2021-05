In Zeiten von Blended-Learning, also der Verknüpfung von Online- und Präsenz-Lernen, braucht es neue Konzepte und Kompetenzen. Welche, erläutert Wirtschaftspsychologin Sabine Prohaska in ihrem neuen Buch "Training und Seminare im digitalen Wandel: Der E-Learning-Kompass für erfolgreiche Schulungskonzepte".