Zahlreiche junge Menschen absolvieren in den Sommermonaten Praktika in den heimischen Unternehmen. Im Herbst beginnen Tausende Lehrlinge neu in den Unternehmen. Aber was gilt im Betrieb: Du oder Sie? Die Frage ist wichtiger, als sie auf den ersten Blick erscheint. Denn wer in ein sprichwörtliches Fettnäpfchen tritt, muss einiges an Mühe aufwenden, um diesen schlechten ersten Eindruck zu tilgen.