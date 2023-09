Drei Fragen an... Patricia Neumann Chefin von Siemens Österreich

Was ist das Besondere an der neuen Ausbildungsstätte?

Hier in Linz haben wir das innovativste Konzept umgesetzt: Die Auszubildenden brauchen einen Raum, wo sie sich einmal individuell zum Lernen zurückziehen, dann wieder möchten sie im Team lernen. Auch Lernen im Stil von "new work", also von zuhause aus, ist möglich.

Welche Leute suchen Sie?

Was wir suchen, ist die Neugierde im Menschen, die uns hilft, die neuen Technologien, die den Kunden wichtig sind, zu lernen. Die Möglichkeiten dazu für den eigenen Karriereweg und die Kunden werden hier optimal angeboten. Wir versuchen, dass die Jugendlichen so früh wie möglich in konkreten Projekten arbeiten. Voraussetzung für die Ausbildung ist das Interesse an Technologie.

Den Jungen wird Klimaschutz immer wichtiger. Was tut Siemens dafür?

Wir sind auf einem guten Weg, als Konzern bis 2030 klimaneutral zu werden. Ist es leicht? Nein! Wir versuchen effizienter in der Industrie zu produzieren, Stichwort digitaler Zwilling. Schaffen wir es, mit weniger Ressourcen mehr zu machen? Mit einem digitalen Zwilling kann man ressourcenschonender und nachhaltiger unterwegs sein – wobei wir Nachhaltigkeit viel breiter begreifen als nur ökologisch.

