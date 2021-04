Doku "Arbeit statt Almosen" ab morgen im Stream

Dass die Wahl just auf den "Tag der Arbeit" fiel, liegt im Thema der Dokumentation begründet: Es geht um einen Blick auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Autorinnen und Autoren, die in österreichischen Verlagen publizieren. Dieser sei entlarvend und schockierend, so Schachinger. Nicht erst seit Beginn der Pandemie und deren Auswirkungen sei es "fünf vor zwölf", die Missstände im literarischen Feld jahrzehntealt.

Tacheles reden

Marlen Schachinger bat 18 Autorinnen vor die Kamera, die Tacheles über Einkünfte wie Tantiemen und Vorschüsse reden, Auskünfte über sonderbare Absagen erteilen und die Auswüchse der Machtverhältnisse im literarischen Feld thematisieren. Das Wort der Autorinnen stellt der sogenannten "Kulturnation Österreich" ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. Es sei dringend notwendig, so Marlen Schachinger, entschlossene Schritte zu setzen, damit die Zukunft eine andere werden könne.

Da gegenwärtig noch immer alle Kinos geschlossen und Veranstaltungen unmöglich sind, entschied sich die Regisseurin für eine virtuelle Präsentation dieser Doku, in der auch Buchhändler und Kulturreferenten zu Wort kommen.

Am ersten Tag kostenfrei

Schachingers Wahl fiel auf den Moritzhof in Magdeburg, nicht seiner virtuellen Realität wegen, sondern weil sie dessen örtliche Wirklichkeit schätzt. Der Kulturverein bietet in einem 200 Jahre alten Bauernhof seine Veranstaltungen an und ein wenig erinnert er die Künstlerin an den heimatlichen Arthof, wo 2020 das Konzept zu "Arbeit statt Almosen" als Crowdfunding-Projekt von und für LeserInnen entstand. Da Schachinger gegenwärtig als Stadtschreiberin in Magdeburg lebt – durchaus eine Herausforderung in Pandemiezeiten –, entschied sie in Absprache mit Christoph Hackel, Geschäftsführer des Kulturvereins, die Doku zur solidarischen Feier am ersten Mai kostenfrei anzubieten.

Danach ist ein Streaming-Ticket für vier Euro via Internetportal (moritzhof-magdeburg.de) erhältlich.