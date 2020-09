Die Psychologie der Selbstsabotage

Wie man sich von negativen Gedanken befreien und sein Leben in die Hand nehmen kann, damit beschäftigen sich die beiden Autoren Pamela Obermaier und Dominik Borde. Bild:

"Eigentlich hatte ich mir mein Leben ganz anders vorgestellt!" oder "Ich hätte in meinem Alter schon viel mehr erreicht haben müssen!" – Sätze wie diese geistern vielen Menschen im Kopf herum. Egal, ob unzufrieden im Job, in der Beziehung oder einfach mit dem Leben an sich: Die Macht solcher negativer Gedanken ist enorm. Sie lähmen uns und verhindern, dass wir glücklich(er) werden. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man nur schwer ausbrechen kann.

Anleitung für mehr Lebensglück

Dieser kleiner Tyrann, der geheime Feind in unserem Kopf, tief in uns drinnen, der unserem Lebensglück im Weg steht, wütet entweder unbemerkt im Hintergrund oder funkt dauernd lautstark dazwischen. Er hemmt unsere persönliche Weiterentwicklung, zerstört vielleicht sogar unsere Beziehung oder hindert uns daran, erfolgreich im Job zu sein.

Er nährt sich von tief in uns steckenden Urängsten wie der Furcht vor Ablehnung, Liebesentzug und Abwertung. Diese zeigen sich in negativen Denk- und schließlich auch Handlungsmustern. Das Buch "Mein innerer Tyrann" entlarvt diesen bösen Unterdrücker, offenbart, wie wir ihm auf die Schliche kommen, endlich aufhören, ihn unbemerkt zu füttern und wie wir ihn schließlich mit Selbstliebe und positiver Lebenseinstellung für immer zum Schweigen bringen können.

Durch einen Perspektivenwechsel zeigt das österreichische Autorenduo Obermaier und Borde, wie ein wirklich selbstbestimmtes Leben aussieht und wie wir uns den Weg in eine erfüllende Zukunft frei machen. Der Ratgeber gibt einfache Strategien und Tipps an die Hand, um aus negativen Denk- und Handlungsmustern auszubrechen und Blockaden zu lösen.

Autorenduo aus Österreich

Pamela Obermaier ist Inhaberin dreier Unternehmen und versteht sich als Potenzialentwicklerin für ihre Leser, Kunden und ihr Publikum. Die mehrfache Bestsellerautorin mit psychologischen, philosophischen und neurolinguistischen Wurzeln verhilft Menschen unter anderem mit ihrer Methode "Kommunikation mit Seele" aus sabotierenden alten Mustern, sodass sie ihre Potenziale entfalten und in Folge ihre Ziele erreichen können. Als Trainerin, Beraterin und Vortragsrednerin unterstützt sie Einzelpersonen wie Unternehmen darin, ihre Erfolgsbilanz durch eine optimierte innere Einstellung und eine ebensolche Außenwirkung zu steigern.

Dominik Borde ist einer der führenden Beziehungs-Coaches Europas und Gründer des Unternehmens Sozialdynamik mit Sitz in Wien. Der zertifizierte Trainer und sein Team bieten Coaching- und Trainingsleistungen für Einzelpersonen und Paare an sowie die speziell für Führungskräfte entwickelten Programme "Leadership 4.0", "High Performance Coaching" und "Executive Coaching". In seiner Arbeit verwendet Borde unter anderem das Konzept der "Sozialdynamik", um die Kommunikation innerhalb von Gruppen zu harmonisieren. Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und Videos zum Thema Beziehungsgestaltung und wird regelmäßig von internationalen Medien als Experte hinzugezogen.

