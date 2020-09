Die Messbarkeit von Bildungseffekten

Bildung wirkt, aber wie können wir das überprüfen? Bild:

Wir schreiben Bildung eine Reihe positiver individueller und gesellschaftlicher Wirkungen zu, ohne diese genau zu kennen. Während sich Lernende erfolgreich weiterbilden wollen, verlangen bildungspolitische Akteure, dass konkrete Wirkungen nachgewiesen werden. Doch wie seriös lässt sich das Resultat von Bildung messen und empirisch nachweisen?

Ausgabe 40 des Magazin Erwachsenenbildung.at diskutiert in 15 Beiträgen, inwieweit das Messen von Bildungseffekten sinnvoll ist, welche Fallstricke es dabei gibt und wie Wirkungsforschung gelingen kann.

Wenn Bildungsangebote Angebote bleiben

Thomas Stangl, Mitarbeiter am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, verfolgt in seinem Beitrag die These, dass eine reine Orientierung an Evidenz den komplexen Bedingungen von Bildungsprozessen nicht gerecht wird.

Denn oft haben die Wahl der Wirkungsziele und die Frage, wer diese bestimmt, einen bedeutenden Einfluss auf die Bewertung der Ergebnisse. Bildungsangebote können eben auch nur "Angebote" bleiben, so der Autor. Denn die Lernenden können sie annehmen, müssen das aber natürlich nicht. Wirkungsstudien im Bildungsbereich müssten daher nicht nur untersuchen, was eine Person wirklich tut, sondern das, was eine Person zu tun in der Lage ist, sagt Stangl. Einfach erklärt: Zum Beispiel könnte sich jemand in einem Kurs Wissen über gesunde Ernährung aneignen und sich trotzdem gegen diese entscheiden.

Ein Bildungsangebot zu gesunder Ernährung hätte dennoch seine erzielte Wirkung erreicht, nämlich die Fähigkeiten, sich gesund zu ernähren, zu vermitteln, auch wenn diese nicht angewandt werden. Stangl plädiert daher für eine fachlich-reflektierte Wirkungsorientierung im Bildungsbereich, indem die Adressaten der Bildungsangebote sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Wahl der Mittel mitwirken.

Wie Wirkungsforschung in der Erwachsenenbildung gelungen umgesetzt werden kann, zeigen die deutschen Erwachsenenbildungswissenschafterinnen Christine Zeuner und Antje Pabst.

Zwischen 2017 und 2019 untersuchten sie die Wirkungen mehrfacher Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Bildungsfreistellung, auf die Beschäftigte in Deutschland gesetzlichen Anspruch haben.

Wenn Wirkungsforschung gelingt

Das Ergebnis: Tatsächlich kann die Mehrfachteilnahme zu langfristigen Lernprozessen und biografischen Veränderungen führen. Die Studie bestätigte somit viele der erwarteten Wirkungen einer Freistellung. Zum Beispiel nutzten Beschäftigte Lern- und Bildungsprozesse bewusst für ihre persönliche und berufliche Entwicklung.

Alle Beiträge der Ausgabe "Messbarkeit von Effekten von Bildung" findet man online unter www.erwachsenenbildung.at. Es gibt sie kostenlos online und als Druckausgabe zum Selbstkostenpreis.