Die Guerrilla Girls und der Kampf um Gleichbehandlung

Die Guerrilla Girls prangern schon seit 1985 Sexismus und andere Ungleichheiten in der Kunstszene an.

Der Kunstbetrieb ist seit jeher eine Männerdomäne. Das zeigt sich anhand von Preisen, in Ausstellungen oder in Museumsdirektionen. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg einer Künstlerin bzw. eines Künstlers ist die Sichtbarkeit. Im Ausstellungsbetrieb wird analog zum Pay Gap daher auch von einem Gender-Show-Gap gesprochen. Demnach bekommen Künstlerinnen in viel geringerem Maße die Chance, sich zu den Einflussreichsten ihrer Zeit zählen zu dürfen.

Seit fast 40 Jahren kämpfen die Aktionskünstlerinnen Guerrilla Girls gegen die Benachteiligung von Künstlerinnen – meist mit frechen, humorvollen Postern, Performances und Aktionen. Ihr Schwerpunkt liegt auf den USA, aber auch Europa haben sie längst im Visier. Anlässlich des Weltfrauentags nächste Woche – am 8. März 2023 – wollen wir das umtriebige Kollektiv vorstellen.

Wachrütteln

Die Guerrilla Girls sind eine Gruppe anonymer feministischer Aktionskünstlerinnen, die in der Öffentlichkeit mit Gorilla-Masken auftreten und meist Namen von verstorbenen Künstlerinnen wie Frida Kahlo, Eva Hesse oder Käthe Kollwitz als Alias verwenden. Zuerst mit einfachen Plakaten, dann mit immer größerer künstlerischer Bandbreite kämpfen die Guerrilla Girls gegen die Dominanz weißer Männer in der Kunstwelt an.

Das Kollektiv aus den USA macht sich mit humorvollen und anklagenden Arbeiten gegen Sexismus, Rassismus, Diskriminierungen sowie Machtmissbrauch und Korruption im Kunstbetrieb stark. Die Künstlerinnen gründeten die Gruppe 1985 als Antwort auf die Eröffnungsausstellung "An International Survey of Recent Painting and Sculpture" des erweiterten Gebäudes des MoMA (Museum of Modern Art), die einen Überblick über die bedeutendsten zeitgenössischen Kunstwerke und Künstler der Welt bieten sollte. Unter den insgesamt 165 Ausgestellten waren lediglich 13 Künstlerinnen vertreten.

"Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?"

"Do women have to be naked to get into the Met. Museum?" ("Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?") – mit diesem legendären Poster machten die Guerrilla Girls 1989 in New York darauf aufmerksam, dass Frauen zwar ein beliebtes Bildmotiv sind, aber nur wenige weibliche Positionen in Museen, Galerien und Kunstinstitutionen ausgestellt werden. Für das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) entwickelten die Guerrilla Girls kürzlich eine eigene Arbeit, die die Sammlung des Museums kritisch evaluiert.

In der aktuellen Ausstellung "The F*word – Guerrilla Girls und feministisches Grafikdesign" im MK&G bilden die Plakate der Künstlerinnengruppe den Ausgangspunkt der Gruppenschau, die rund 400 Arbeiten von 1870 bis heute umfasst.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper