"Die Erfahrung zeigt, dass Frauen sich einfach mehr zutrauen müssen"

OÖN

Das Land Oberösterreich hat erstmals den Frauenförderpreis vergeben

Ich habe nie infrage gestellt, dass eine Frau etwas werden kann. Dennoch hat mir die Erfahrung gezeigt, dass sich Frauen einfach mehr zutrauen müssen", sagt Astrid Siegel. Frauen in ihrem Umfeld zu fördern und ihnen sowohl Karrierechancen als auch Führungsverantwortung zu ermöglichen, war für die Vorständin von Kellner & Kunz selbstverständlich.

Siegel ist eine der Gewinnerinnen des ersten Frauenförderpreises des Landes OÖ, "StarkeFrauen. StarkesLand".

58 Projekte, Vereine, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen haben sich beworben. Bei der Preisverleihung, die im Rahmen der Feier "Zehn Jahre Kompass" im Seminarhaus Auf der Gugl stattfand, betonte Frauenlandesrätin Christine Haberlander das große Engagement bei der Frauenförderung in Oberösterreich. In Kooperation mit der Wirtschaftskammer OÖ wurden Alfred Wagner Stahl, das Klinikum Wels-Grieskirchen, der oö. Landesfeuerwehrverband und das Linz Center of Mechatronics (Zukunftsinnovationspreis MINT) ausgezeichnet.

Siegel erhielt den Preis in der Kategorie "Einzelperson": Der Betrieb bietet ganztägliche betriebliche Kinderbetreuung und ein zweiwöchiges Ferienprogramm an, Frauenförderung ist Siegel ein Anliegen.

Den Preis für das Lebenswerk hat Brigitte Maria Gruber erhalten: Sie hat vor 15 Jahren die Frauen:Fachakademie Mondsee gegründet, an der sie Seminare und Lehrgänge anbietet und ein Netzwerk für Frauen zur Verfügung stellt.

Kompass gibt es seit zehn Jahren. Das Projekt der Standortagentur Business Upper Austria fungiert als Anlaufstelle für Betriebe bei Fragen rund um die Themen Frauen- und Familienfreundlichkeit. Arbeits- und Infomaterial gibt es etwa zu den Themen Wiedereinstieg, Partnerschaftlichkeit, Karenz, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie betriebliche Kinderbetreuung.