Die Duale Akademie ist eine Bildungsinnovation der WK OÖ, die in enger Abstimmung zwischen der Wirtschaft und AHS-SchülerInnen entwickelt wurde. Die Ausbildung ebnet speziell für AHS-MaturantInnen, die nicht sofort ein Studium anstreben, aber auch für Studierende ohne Studienabschluss oder BerufsumsteigerInnen neue Wege in eine erfolgreiche Zukunft. Damit wurde eine weitere Ausbildungsschiene für topqualifizierte MitarbeiterInnen der Zukunft geschaffen. Modernste Berufsbilder werden in einer Ausbildungsdauer von maximal drei Jahren State of the Art vermittelt. Zudem ist nach einem Jahr Berufspraxis nach Abschluss des DA-Traineeprogramms eine Zertifizierung zum Abschluss "DA Professional" möglich. Infos unter www.wko.at.