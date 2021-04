Der Weg vom Gründer zum CEO

Wer ein Unternehmen aufbaut, muss sich gezwungenermaßen mit so einigen Themen befassen, von Technik über Finanzen bis hin zu Marketing oder Vertrieb. Doch um ein Unternehmen erfolgreich zu machen, braucht es vor allem eines: die richtige Führung. Autorin Dorothea von Wichert-Nick zeigt in ihrem neuen Buch, wie man mit Hilfe von fünf Führungskompetenzen den Weg "vom Gründer zum CEO" erfolgreich beschreitet.

Die Transformation vom Gründer zum CEO sollte eine bewusste Entscheidung sein, so von Wichert-Nick. Manche treffen sie bereits sehr früh, wenn ein Unternehmen gerade mal aus einer Handvoll Kollegen besteht und sich die Frage aufdrängt, wie dieses Team zu nachhaltigem Wachstum geführt werden kann.

Andere sind bereits mehrere Jahre erfolgreich im Geschäft, doch es hängt immer noch alles an der einen Person, dem Gründer, der sich nun vor der Herausforderung sieht, sein Unternehmen zur Unabhängigkeit zu führen. So unterschiedlich die Situationen auch sind, führt die Lösung laut der Autorin stets über fünf Führungskompetenzen.

Selbstführung

Selbstführung ist ein wichtiger Teil der Lernreise vom Gründer zum CEO. Mit ihr wird ein Gründer zum "Growth Leader", der einen großen Traum, ein offenes Herz, einen starken Rücken und ein Wachstums-Mindset hat.

Menschenführung und Teamführung

Ein weiterer Aspekt ist das Führen von Menschen und Teams. Es gilt, ihnen Verantwortung zu geben und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Denn nur, wer Menschen und Teams aufbaut, kann selber Verantwortung loslassen. Hierzu sind die Kompetenzen Menschenführung und Teamführung nötig. Schließlich folgt die Institutionalisierung, bei der ein Gründer all das, was ihm als Unternehmer wichtig ist, auf das Unternehmen überträgt: die Mission und Vision, die Arbeitsprinzipien und die Werte.

Ein großer Traum und eine starke Wachstumskultur

Auf diese Art wird das Unternehmen zunehmend unabhängiger von der Person des Gründers. Hierfür bedarf es zweier Instrumente: eines großen Traums und einer starken Wachstumskultur. In "Vom Gründer zum CEO" hilft die Autorin Schritt für Schritt, diese Führungskompetenzen zu erlernen und zu implementieren. Dorothea von Wichert-Nick hat selbst über 20 Jahre lang als Geschäftsführerin, CEO und COO gründergeführte Wachstumsunternehmen zum Erfolg gebracht. Mit ihrem Unternehmen Volate begleitet sie nun als Leadership-Coach Gründer auf dem Weg zum CEO.

Dr. Dorothea von Wichert-Nick, Vom Gründer zum CEO Verlag Franz Vahlen, München, 2021 ISBN 978-3-8006-6516-7