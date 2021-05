Den Energie-Akku wieder aufladen

Die Flut an E-Mails und ChatNachrichten wird immer größer. Damit verbunden ist die Erwartung, dass auf Anfragen innerhalb kürzester Zeit reagiert wird und eine ständige Erreichbarkeit gegeben ist. Arbeitnehmer werden mehr und mehr mit Laptops, iPads und Smartphones ausgestattet. Was anfangs verlockend erscheinen mag, verleitet zu einer Verfügbarkeit rund um die Uhr. Abschalten fällt zunehmend schwerer, die Grenzen zwischen Home und Office verschwimmen, echte Entspannungsphasen werden immer seltener.

Richtig abschalten

Auch der Freizeitspaß von sozialen Medien entpuppt sich oft als Zeitfresser. Wir bürden uns auf, auch für private Kontakte fast rund um die Uhr erreichbar zu sein.

Das alles führt zu den Fragen: Wann regenerieren wir uns noch? Was bedeutet das für uns und unsere Fähigkeit, die Phasen von Anspannung und Entspannung noch trennen zu können? Wie gelingt es uns in diesem Spannungsfeld, gesund zu bleiben und nicht auszubrennen? Und wie erkennen wir Alarmsignale, die uns zeigen, wann der persönliche Energie-Akku leer ist, rechtzeitig?

Die Neuerscheinung "Stark trotz Stress" von fünf Autorinnen versammelt eine Vielzahl an wirksamen Strategien, die zeigen, wie es gelingt, trotz erhöhter Anforderungen im Arbeitsalltag dauerhaft entspannt und gelassen zu bleiben.

Der praxisorientierte Ratgeber hilft Arbeitnehmern dabei, Alarmsignale früher und besser wahrnehmen zu können und zu ermitteln, wo denn die eigenen Hauptstressoren überhaupt liegen. Er vermittelt Techniken, um den Energie-Akku rechtzeitig wieder aufzuladen und nach Feierabend richtig abzuschalten. Neben Ratschlägen zur Soforthilfe enthält das Buch viele Langzeitstrategien, die die Arbeitnehmer auf dem Weg zu mehr Gelassenheit begleiten sollen. Angesprochen wird auch das Thema "selbstgemachter Druck durch Perfektionismus" und wie man diesen vermeidet.

Über die Autorinnen

Vera Heim gründete im Jahr 2004 die Firma "The Coaching Company" mit Sitz in Zürich. Gabriele Lindemann ist Managementberaterin und Business Coach und gründete 2002 ihr Beratungs- und Ausbildungsunternehmen "Menschen und Ziele" in Nürnberg. Anja Mumm ist Diplom-Betriebswirtin und war lange Zeit im kaufmännischen Umfeld tätig. Seit vielen Jahren unterstützt sie als systemisch orientierter Business Coach Menschen bei ihrer beruflichen Entwicklung. Julia Scharnhorst ist Diplom-Psychologin und approbierte psychologische Psychotherapeutin. Als Inhaberin der Unternehmensberatung "Health Professional Plus" unterstützt sie Vorhaben zur gesundheitsförderlichen Führung und Organisation und zur besseren Umsetzung von Change-Management-Projekten. Mag. Brigitte Zadrobilek ist Expertin für Stress- und Burn-out-Prävention. 2004 gründete sie das Unternehmen "stresscoach.at". Als erfahrene Wirtschaftstrainerin und Coach berät sie Unternehmen zu allen Themen rund um das betriebliche Gesundheitsmanagement und begleitet Menschen auf dem Weg zu gesunder Leistungsfähigkeit, Selbstkompetenz und Gelassenheit.

