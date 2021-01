Den Blick nach vorne richten

Motivation statt Entmutigung lautet die Devise! Bild:

Nach dem vergangenen Jahr 2020 – das wohl wirklich in jeder Hinsicht ein Ausnahmejahr war – sind viele Menschen erschöpft und unsicher, was 2021 bringen wird. Da fällt es auch in beruflicher Hinsicht nicht leicht, motiviert durchzustarten.

Wir haben drei Tipps gesammelt, wie es leichter gelingen kann, an seinen Zielen dranzubleiben und seine Motivation nicht zu verlieren.

Energiesauger eliminieren

Fiese Energieräuber lauern überall. Das können zum Beispiel Push-Benachrichtigungen zu einkommenden Mails sein, Kollegen, die dauernd Hilfe und Aufmerksamkeit einfordern, oder auch der Stress durch die ständig geforderte Erreichbarkeit via Smartphone und Laptop.

Es gilt, diese "Vampire" zu identifizieren und sie dann Schritt für Schritt zu reduzieren. Da kann es vielleicht schon helfen, öfter mal am Feierabend oder am Wochenende das Handy auszuschalten. Das fällt zu Beginn bestimmt noch schwer, wenn man es aber zur Routine macht – zum Beispiel immer zu fixen Zeiten die "Off"-Taste drückt –, wird es mit der Zeit leichter. Gerade in Zeiten, in denen aufgrund von Homeoffice Berufs- und Privatleben immer mehr verschmelzen, kann das für eine Verschnaufpause sorgen. Denn viele sind auch nach Feierabend versucht, die Arbeits-Mails zu checken oder auf Nachrichten der Kollegen zu reagieren. E-Mails sollte man nach Wichtigkeit sortieren und beantworten. Dadurch verhindert man, dass sich der Stress im Job negativ auf das Privatleben auswirkt. Manche Antworten können schon mal ein bisschen warten. Nein zu sagen oder eine Aufgabe abzugeben, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern zeigt die Fähigkeit, sich und seine Ressourcen richtig einschätzen zu können.

Termine mit sich selbst

Im beruflichen Alltag sind wir es gewohnt, unsere Zeit zu terminieren. Wenn man das Gefühl hat, immer wieder Abstriche bei der Freizeit machen zu müssen, könnte man Termine mit sich selbst – für Aktivitäten, die einem Spaß machen – vereinbaren. Diese sollte man dann fix einplanen, bis sie zur lieben Gewohnheit werden. Bei losen Vereinbarungen besteht immer die Gefahr, dass sie durch Stress im Job anderen, vermeintlich wichtigeren Dingen, zum Opfer fallen.

Das hab ich gut gemacht!

Lob und Belohnungen sind wichtig, um motiviert zu bleiben und sich auf den nächsten Erfolg, egal wie groß dieser ist, freuen zu können. Zu oft reden wir unsere eigenen Leistungen klein. Stattdessen sollte man mit freundlichem Blick auf seine Anstrengungen schauen, so als ob man die Leistungen eines Kindes oder guten Freundes loben würde. Denn nur so wird einem wirklich bewusst, was man schon alles geschafft hat, und man holt sich genug Motivation, um weiter seine Ziele zu verfolgen.