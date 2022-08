BUCHTIPP ZUM THEMA

Leopoldine Schmidt war die Erste an der Universität Graz. Am 14. Juli 1923 promovierte die 25-Jährige zur Doktorin der Rechtswissenschaften. Zwei Jahre vor ihr war Marianne Beth in Wien dran. Beth war nicht nur die erste Jus-Absolventin überhaupt, sondern 1928 auch erste eingetragene Rechtsanwältin in Wien.

Während heute die Mehrzahl der Jus-StudentInnen Frauen sind, war es vor 100 Jahren nur eine Handvoll. Der Weg für Frauen an die juridischen Fakultäten war ein steiniger, wie das Buch der Grazer Historiker Anita Ziegerhofer und Alois Kernbauer zeigt. Seit dem ersten Ansuchen 1900 sollten 19 Jahre vergehen, bis Frauen Rechtswissenschaften studieren durften.

"Es ist Frauen nicht gegeben, sich kurz zu fassen"

Eben wegen der Entwicklung an geisteswissenschaftlichen und medizinischen Instituten mussten sich auch die Professoren an den Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultäten um 1900 mit dem Frauenstudium befassen. Obwohl es befürwortende Expertisen von Juristen gab, lehnte die Grazer Kollegenschaft ab. Sie zählte in einem Gutachten Nachteile auf, die es Frauen unmöglich machen würden, Jus zu studieren.

Etwa die "geschlechtliche monatlich wiederkehrende Beschwerde", die Frauen hindere, pünktlich zu sein. Prozesse würden sich außerdem in die Länge ziehen: "Es ist den Frauen nicht gegeben, sich so kurz und bündig zu fassen, wie es die Männer tun." 1919 beendete eine Verordnung derartige Diskussionen, Frauen wurden generell zum Studium der Rechte zugelassen.

Mehr dazu findet man in der Publikation: "Frauen in den Rechts- und Staatswissenschaften der Universität Graz", erschienen 2019 im Verlag "Akademische Druck- und Verlagsanstalt", ISBN 9783201020473.